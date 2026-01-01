Despliega Home Assistant con un solo clic.
Plataforma de domÃ³tica de cÃ³digo abierto con enfoque en la privacidad, con mÃ¡s de 2.000 integraciones para dispositivos y servicios inteligentes.
Elige un plan VPS para Home Assistant
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Home Assistant
Home Assistant es la plataforma de automatizaciÃ³n del hogar de cÃ³digo abierto lÃder en la que confÃan millones de usuarios en todo el mundo. Unifica dispositivos inteligentes de diferentes fabricantes â€”luces, termostatos, cÃ¡maras, sistemas de seguridad y reproductores multimediaâ€” en una Ãºnica interfaz personalizable, con un potente motor de automatizaciÃ³n que admite escenarios complejos activados por tiempo, estados de dispositivos o eventos externos.
Implementar Home Assistant en tu propio VPS garantiza que tu hogar inteligente permanezca operativo incluso durante interrupciones locales, proporciona acceso remoto fiable desde cualquier lugar y mantiene todos los datos de los dispositivos y la lÃ³gica de automatizaciÃ³n completamente bajo tu control sin dependencias de servicios en la nube.
Funciones clave de Home Assistant
MÃ¡s de 2.000 Integraciones
Conecte virtualmente cualquier dispositivo de hogar inteligente o servicio en la nube a travÃ©s de una biblioteca en constante crecimiento de integraciones de la comunidad.
Control Local
Todas las automatizaciones se ejecutan localmente sin dependencia de la nube, manteniendo su hogar operativo incluso cuando la conectividad a internet falla.
Automatizaciones Poderosas
El editor de automatizaciÃ³n visual y basado en YAML soporta disparadores complejos, condiciones y acciones de varios pasos para cualquier escenario.
Tableros personalizables
Los paneles de control de Lovelace le permiten diseÃ±ar interfaces de control personalizadas para cualquier dispositivo o pantalla en su hogar.
IntegraciÃ³n de Asistente de Voz
Funciona con Google Assistant, Amazon Alexa y Siri para el control manos libres de cualquier dispositivo conectado.
Monitoreo de energÃa
Monitoree y optimice el consumo de energÃa domÃ©stico con paneles de monitoreo dedicados y datos de consumo a nivel de dispositivo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Home Assistant en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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