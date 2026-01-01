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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con n8n with AI Assistant

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de un editor visual basado en nodos. Esta implementación añade el Asistente de IA de n8n, una interfaz de chat que convierte solicitudes en lenguaje natural en flujos de trabajo funcionales — selecciona los nodos correctos, los conecta, escribe las expresiones y explica por qué falló una ejecución en lugar de dejarte leer los registros.

El asistente ejecuta código en un servicio sandbox implementado junto a n8n en tu propio VPS en lugar de una nube de terceros, así la lógica del flujo de trabajo, las credenciales y el código generado permanecen en tu infraestructura. Está impulsado por Nexos AI, dando al asistente acceso a modelos de vanguardia a través de una única clave, mientras mantienes ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas y sin precios por tarea.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de n8n with AI Assistant

Creación de flujos de trabajo impulsada por chat

Describe la automatización que quieres en un lenguaje sencillo y el asistente ensambla los nodos, las conexiones y las expresiones para ti.

Sandbox de código autohospedado

El código generado se ejecuta en un servicio de entorno aislado (sandbox) que se ejecuta en su propio VPS, por lo que nada se envía a un proveedor de ejecución externo.

Depuración de errores guiada

Pregúntale al asistente por qué falló una ejecución y obtén una explicación con una solución concreta en lugar de revisar los registros de ejecución sin procesar.

Acceso al Modelo de IA de Nexos

Una clave de Nexos AI le da al asistente acceso a modelos líderes, y puedes cambiar el modelo que usa en cualquier momento.

Completa Suite de Automatización n8n

Todo lo que está incluido en el n8n estándar: cientos de integraciones, webhooks, programaciones y nodos JavaScript personalizados.

Tus datos permanecen en tu VPS

Las definiciones de flujo de trabajo, las credenciales de API y el historial de ejecución se almacenan en un volumen persistente que usted controla y puede respaldar libremente.

¿Por qué ejecutar n8n with AI Assistant en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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