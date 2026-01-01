Workout Cool es una plataforma de entrenamiento físico autoalojada que ofrece una base de datos completa de ejercicios, un creador de planes de entrenamiento estructurados y seguimiento de sesiones — todo funcionando en tu propio servidor sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Los usuarios pueden explorar ejercicios con demostraciones en video instructivas, crear programas de entrenamiento personalizados organizados por grupo muscular u objetivo de entrenamiento, y registrar sesiones de entrenamiento para seguir el rendimiento a lo largo del tiempo.

A diferencia de las aplicaciones de fitness alojadas que bloquean los datos históricos detrás de suscripciones, Workout Cool almacena todo el historial de entrenamiento en una base de datos PostgreSQL en tu propia infraestructura. La plataforma es compatible con la autenticación por correo electrónico y contraseña, junto con Google OAuth opcional, y la biblioteca de ejercicios integrada puede precargarse con datos de muestra en el primer inicio.