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Aplicación completa para el seguimiento de bebés que ayuda a padres y cuidadores a monitorear la alimentación, el sueño, los pañales y el crecimiento de forma privada.

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2 núcleos de vCPU
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32 GB RAM
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Baby Buddy

Baby Buddy es una aplicación de seguimiento de bebés enfocada en la privacidad que ayuda a padres y cuidadores a registrar actividades diarias, medidas de crecimiento e información de salud para bebés. Los horarios de alimentación, cambios de pañal, patrones de sueño, medidas de peso y altura, y registros de medicamentos se capturan a través de una interfaz web intuitiva diseñada para una entrada rápida durante los momentos ajetreados de la crianza. Los gráficos e informes visuales facilitan la identificación de patrones y el intercambio de datos con los pediatras.

Alojar Baby Buddy por cuenta propia significa que los detalles íntimos sobre el desarrollo y la salud de su hijo nunca llegan a servidores de terceros o plataformas de publicidad. Múltiples cuidadores —padres, abuelos, niñeras— pueden registrar la actividad desde cualquier dispositivo, manteniendo el hogar sincronizado sin depender de una aplicación comercial que pueda descontinuar el servicio o cambiar su política de privacidad.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Baby Buddy

Acceso para múltiples cuidadores

Padres, abuelos y niñeras pueden registrar la actividad simultáneamente desde cualquier dispositivo, manteniendo a todos alineados con la rutina y las necesidades actuales del bebé.

Seguimiento integral de actividad

Registre sesiones de alimentación, cambios de pañal, períodos de sueño, tiempo boca abajo, baños y más con temporizadores incorporados para que el registro tome segundos incluso durante momentos ajetreados.

Registros de crecimiento y salud

Haga seguimiento al peso, la estatura y el perímetro cefálico a lo largo del tiempo con gráficos visuales que puede compartir directamente con los profesionales de la salud en las citas pediátricas.

Informes de patrones

Los informes visuales revelan las tendencias de frecuencia de alimentación, los patrones de duración del sueño y el conteo de pañales, ayudando a los padres a identificar rutinas y detectar anomalías a tiempo.

Completa privacidad de datos

Todos los registros permanecen en su propio servidor — sin compartir datos con terceros, sin perfiles publicitarios y sin riesgo de perder el acceso si un servicio comercial cierra.

¿Por qué ejecutar Baby Buddy en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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