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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con AdventureLog

AdventureLog es una plataforma de gestión de viajes de código abierto para documentar aventuras pasadas y planificar viajes futuros. Construida con SvelteKit y Django con soporte para PostGIS, combina un mapa mundial interactivo para visualizar destinos con herramientas detalladas de planificación de viajes que cubren itinerarios de varios días, vuelos, alojamientos y listas de verificación de actividades.

A diferencia de las aplicaciones de viaje comerciales que almacenan tus viajes en servidores de terceros, AdventureLog es completamente autoalojado: tus fotos, historial de ubicaciones y notas de viaje personales permanecen en la infraestructura que tú controlas. Las funciones colaborativas permiten a familias y grupos de viaje compartir planes y documentar recuerdos juntos, mientras que los análisis rastrean los países visitados y las estadísticas de exploración regional a lo largo del tiempo.

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Funciones clave de AdventureLog

Mapa mundial interactivo

Visualiza cada destino que has visitado en un mapa mundial, dándote una imagen inmediata y satisfactoria de lo lejos que te han llevado tus viajes.

Planeación de viajes de varios días

Crea itinerarios completos con vuelos, alojamientos y actividades organizados día a día, para que la planificación de tu viaje esté en un solo lugar en vez de dispersa en hojas de cálculo y notas.

Registro detallado de aventuras

Documenta cada destino con fechas, descripciones, calificaciones personales y cargas de fotos, creando un diario de viaje detallado que crece con cada viaje.

Analíticas de viajes

Rastrea estadísticas como países visitados, regiones exploradas y distancia total recorrida, convirtiendo el historial de tus viajes en hitos personales significativos.

Viajes colaborativos

Comparte aventuras y planifica viajes en conjunto con tu familia o compañeros de viaje, manteniendo a todos en sintonía con los itinerarios y los recuerdos, sin depender de herramientas de planificación de grupos de terceros.

¿Por qué ejecutar AdventureLog en Hostinger?

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