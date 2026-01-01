Implementa Bar Assistant con instalación en un solo clic.
Gestor autoalojado de recetas de cócteles que controla tu inventario de bar y te dice exactamente qué bebidas puedes preparar ahora mismo.
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Todo lo que puedes crear con Bar Assistant
Bar Assistant es una aplicación web autoalojada para entusiastas de los cócteles y bartenders caseros que quieren gestionar su inventario de ingredientes y descubrir recetas basadas en lo que realmente tienen a mano. Va más allá de un simple libro de recetas al tener en cuenta de forma inteligente los sustitutos de ingredientes, los componentes opcionales y las relaciones de ingredientes padre-hijo, maximizando el número de cócteles que puedes preparar con tu inventario actual sin tener que ir a la tienda.
Esta plantilla incluye la interfaz web Salt Rim, el servidor API de Bar Assistant, Meilisearch para una búsqueda instantánea de texto completo en tu colección de recetas y Redis para caché. El autoalojamiento significa que tus notas de recetas personales, creaciones de cócteles personalizadas y el inventario de ingredientes permanecen en tu propio servidor en lugar de estar bloqueados dentro de una aplicación de terceros.
Funciones clave de Bar Assistant
Emparejamiento de ingredientes en estante
Dile al Asistente de Bar qué tienes en tu gabinete y te mostrará instantáneamente qué cócteles puedes hacer, incluyendo combinaciones inteligentes usando sustitutos de ingredientes.
Búsqueda rápida de texto completo
Meilisearch impulsa la búsqueda instantánea en recetas, filtrando por método de preparación, ABV, tipo de vaso, etiquetas y más, para que encuentres la bebida adecuada de inmediato.
Importación de recetas
Extrae recetas directamente de sitios web de cócteles o crea las tuyas propias, luego organízalas en colecciones temáticas para diferentes ocasiones o estaciones.
Permisos multiusuario
Los roles de administrador, moderador, general e invitado le permiten gestionar una barra compartida para amigos o un equipo sin dar a todos el mismo nivel de acceso.
Formatos de exportación flexibles
Exporte recetas como JSON, YAML, XML, Markdown o páginas listas para imprimir para que su colección nunca esté limitada a un solo formato o plataforma.
¿Por qué ejecutar Bar Assistant en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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