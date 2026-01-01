Hasta un 69% de descuento en Bar Assistant

Implementa Bar Assistant con instalación en un solo clic.

Gestor autoalojado de recetas de cócteles que controla tu inventario de bar y te dice exactamente qué bebidas puedes preparar ahora mismo.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Implementa Bar Assistant con instalación en un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Bar Assistant

Bar Assistant es una aplicación web autoalojada para entusiastas de los cócteles y bartenders caseros que quieren gestionar su inventario de ingredientes y descubrir recetas basadas en lo que realmente tienen a mano. Va más allá de un simple libro de recetas al tener en cuenta de forma inteligente los sustitutos de ingredientes, los componentes opcionales y las relaciones de ingredientes padre-hijo, maximizando el número de cócteles que puedes preparar con tu inventario actual sin tener que ir a la tienda.

Esta plantilla incluye la interfaz web Salt Rim, el servidor API de Bar Assistant, Meilisearch para una búsqueda instantánea de texto completo en tu colección de recetas y Redis para caché. El autoalojamiento significa que tus notas de recetas personales, creaciones de cócteles personalizadas y el inventario de ingredientes permanecen en tu propio servidor en lugar de estar bloqueados dentro de una aplicación de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bar Assistant

Emparejamiento de ingredientes en estante

Dile al Asistente de Bar qué tienes en tu gabinete y te mostrará instantáneamente qué cócteles puedes hacer, incluyendo combinaciones inteligentes usando sustitutos de ingredientes.

Búsqueda rápida de texto completo

Meilisearch impulsa la búsqueda instantánea en recetas, filtrando por método de preparación, ABV, tipo de vaso, etiquetas y más, para que encuentres la bebida adecuada de inmediato.

Importación de recetas

Extrae recetas directamente de sitios web de cócteles o crea las tuyas propias, luego organízalas en colecciones temáticas para diferentes ocasiones o estaciones.

Permisos multiusuario

Los roles de administrador, moderador, general e invitado le permiten gestionar una barra compartida para amigos o un equipo sin dar a todos el mismo nivel de acceso.

Formatos de exportación flexibles

Exporte recetas como JSON, YAML, XML, Markdown o páginas listas para imprimir para que su colección nunca esté limitada a un solo formato o plataforma.

¿Por qué ejecutar Bar Assistant en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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