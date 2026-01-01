AirTrail es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vuelos personales que te permite registrar cada vuelo, visualizar tus rutas en un mapa mundial interactivo y explorar estadísticas sobre tu historial de viajes. Es compatible con la importación de datos de vuelos de servicios populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt y JetLog, lo que facilita la creación de un registro completo desde el primer día. El soporte multiusuario permite que cada miembro del hogar mantenga un diario de vuelos privado y separado en la misma instancia.

Alojar AirTrail en tu propio VPS mantiene tu historial de viajes privado y completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción y sin que ningún servicio de terceros retenga tus datos. El primer usuario en registrarse recibe automáticamente acceso de nivel de propietario.