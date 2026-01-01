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Diario de vuelo personal de código abierto para registrar, visualizar y analizar tus viajes de aviación en un mapa mundial interactivo.

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KVM 1
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
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KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
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4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
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KVM 8
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Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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KVM 1
COP 64.900
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con AirTrail

AirTrail es una aplicación web de código abierto para el seguimiento de vuelos personales que te permite registrar cada vuelo, visualizar tus rutas en un mapa mundial interactivo y explorar estadísticas sobre tu historial de viajes. Es compatible con la importación de datos de vuelos de servicios populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt y JetLog, lo que facilita la creación de un registro completo desde el primer día. El soporte multiusuario permite que cada miembro del hogar mantenga un diario de vuelos privado y separado en la misma instancia.

Alojar AirTrail en tu propio VPS mantiene tu historial de viajes privado y completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción y sin que ningún servicio de terceros retenga tus datos. El primer usuario en registrarse recibe automáticamente acceso de nivel de propietario.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AirTrail

Mapa Mundial Interactivo

Vea cada vuelo trazado en un mapa mundial con líneas de ruta que conectan cada origen y destino que ha visitado.

Importaciones de historial de vuelos

Importa registros existentes de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog y byAir para poblar tu historial inmediatamente.

Estadísticas de Viajes

Explore los totales y desgloses de la distancia volada, los países visitados, los aeropuertos utilizados, las aerolíneas y el tiempo en el aire.

Soporte multi-usuario

Comparte una instancia de AirTrail con tu familia o compañeros de viaje: cada usuario mantiene su propio registro de vuelo privado y estadísticas.

Compartir Vuelos Públicos

Genera un vínculo compartible para que otros puedan explorar tu mapa de vuelos interactivo sin necesidad de una cuenta.

¿Por qué ejecutar AirTrail en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Herriman
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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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