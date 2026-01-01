Despliega Wizarr con un solo clic.
Sistema de gestión de invitaciones y usuarios para Plex, Jellyfin y Emby con incorporación guiada y controles de acceso.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Wizarr
Wizarr es un sistema autoalojado de gestión de invitaciones y usuarios para servidores multimedia Plex, Jellyfin y Emby. Genera enlaces de invitación seguros y compartibles con fechas de caducidad configurables, restricciones de acceso a la biblioteca y límites de duración de la cuenta, y luego guía a los nuevos usuarios a través de un flujo de incorporación para que se conecten rápidamente.
Alojar Wizarr junto a tu servidor multimedia te da un control granular sobre quién tiene acceso y por cuánto tiempo, sin tener que gestionar manualmente las cuentas de usuario en el panel de administración de cada servidor multimedia. El seguimiento de invitaciones, la gestión de sesiones y las herramientas de miembros masivos hacen que la administración de una biblioteca multimedia compartida sea práctica a cualquier escala.
Funciones clave de Wizarr
Enlaces de invitación
Genera URLs de invitación únicas con fechas de vencimiento y límites de uso para compartir acceso controlado a tu servidor de medios.
Restricciones de la biblioteca
Restrinja a los usuarios invitados a bibliotecas específicas para que los invitados solo accedan al contenido que usted ha compartido explícitamente con ellos.
Incorporación guiada de usuarios
Los nuevos invitados siguen una guía de configuración paso a paso que los lleva a través de la creación de una cuenta y la conexión de su aplicación de medios.
Soporte multiservidor
Administra usuarios en servidores de Plex, Jellyfin y Emby desde un único panel de control de Wizarr.
Seguimiento de invitaciones
Monitoree cuáles invitaciones han sido utilizadas, cuándo y por quién, para mantener su lista de miembros precisa y actualizada.
¿Por qué ejecutar Wizarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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