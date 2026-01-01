Implementa wger con un solo clic.
Rastreador de fitness y entrenamientos autohospedado con base de datos de ejercicios, registro de nutrición y seguimiento de peso para atletas y entrenadores.
Elige un plan VPS para wger
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con wger
wger es un rastreador de fitness y entrenamiento de código abierto que combina una base de datos de ejercicios completa, planificación de entrenamientos estructurada, seguimiento de nutrición y monitoreo del peso corporal en una sola aplicación Django autoalojada. Incluye un catálogo curado por la comunidad con miles de ejercicios con descripciones, músculos objetivo e imágenes de demostración, y se empareja con aplicaciones móviles nativas de iOS y Android para que los atletas puedan registrar entrenamientos y comidas desde el gimnasio.
Alojar wger en tu VPS mantiene los datos de entrenamiento personal —entrenamientos, medidas corporales, registros de alimentos y gráficos de progreso— en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a un SaaS de fitness. La plataforma soporta múltiples usuarios con cuentas privadas, inicios de sesión de invitado opcionales para uso de prueba y una API REST completa para paneles personalizados o integraciones con aplicaciones de terceros.
Funciones clave de wger
Base de datos de ejercicios
Miles de ejercicios seleccionados por la comunidad con descripciones, grupos musculares objetivo e imágenes de demostración, sincronizados desde el catálogo original de wger.de.
Planificación de entrenamiento
Construye rutinas estructuradas con series, repeticiones, pesos y períodos de descanso, y luego haz seguimiento al progreso sesión por sesión con gráficos.
Registro de nutrición
Planifica comidas según objetivos de macros y calorías con una base de datos de alimentos con búsqueda, registros diarios de comidas y generación de listas de compras.
Seguimiento del peso corporal
Registra el peso corporal, las medidas y las fotos de progreso a lo largo del tiempo con gráficos de tendencias que resaltan los cambios a largo plazo.
Aplicaciones móviles nativas
Aplicaciones complementarias gratuitas para iOS y Android se conectan a tu instancia autoalojada para registrar tus entrenamientos en el gimnasio sin necesidad de un navegador.
Multiusuario con API
Cuentas por usuario con inicios de sesión de invitado opcionales, además de una API REST integral para paneles personalizados, integraciones y herramientas de coaching.
¿Por qué ejecutar wger en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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