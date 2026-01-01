WebThings Gateway es una implementaciÃ³n de cÃ³digo abierto de la especificaciÃ³n Web of Things, originalmente desarrollada por Mozilla y ahora mantenida por la comunidad WebThings. Conecta dispositivos de hogar inteligente de diferentes ecosistemas en un Ãºnico panel privado, exponiendo cada dispositivo como un Web Thing con una API HTTP y WebSocket estÃ¡ndar.

Ejecutar WebThings Gateway en tu propio VPS mantiene los datos del dispositivo, las reglas de automatizaciÃ³n y la configuraciÃ³n de los complementos completamente fuera de las nubes de los proveedores. El gateway se comunica con protocolos MQTT y basados en IP de forma predeterminada, mientras que los complementos de Zigbee, Z-Wave y Bluetooth siguen disponibles para los usuarios que emparejan el VPS con un puente remoto o hardware compatible.