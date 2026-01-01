WatchState es una herramienta de código abierto creada para hogares que ejecutan más de un servidor multimedia. En lugar de depender de Trakt u otros servicios de terceros, se comunica directamente con las API de Plex, Jellyfin y Emby para mantener los estados de reproducción, las posiciones de reanudación y el historial de visualización consistentes en cada backend que conectes.

Alojar WatchState en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los datos de visualización y el tráfico de webhooks completamente bajo tu control. El contenedor incluye una interfaz de usuario web para añadir backends, admite sincronización de muchos a muchos o unidireccional, y combina importaciones programadas con eventos de webhook en tiempo real para que los cambios se propaguen en segundos.