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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con WatchState

WatchState es una herramienta de código abierto creada para hogares que ejecutan más de un servidor multimedia. En lugar de depender de Trakt u otros servicios de terceros, se comunica directamente con las API de Plex, Jellyfin y Emby para mantener los estados de reproducción, las posiciones de reanudación y el historial de visualización consistentes en cada backend que conectes.

Alojar WatchState en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, los datos de visualización y el tráfico de webhooks completamente bajo tu control. El contenedor incluye una interfaz de usuario web para añadir backends, admite sincronización de muchos a muchos o unidireccional, y combina importaciones programadas con eventos de webhook en tiempo real para que los cambios se propaguen en segundos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de WatchState

Sincronización multi-backend

Sincronizar el estado de visualización de muchos a muchos o unidireccional entre servidores Plex, Jellyfin y Emby desde un único panel de control.

Actualizaciones impulsadas por Webhook

Reciba eventos de reproducción, pausa y scrobble directamente desde cada backend para que el historial de visualización se propague en segundos en lugar de esperar un escaneo.

Identidades multiusuario

Mapee varios usuarios de diferentes servidores a identidades compartidas y mantenga a cada miembro de la familia sincronizado sin cruzar historiales.

Respaldos portátiles

Exporte el estado completo de ejecución de cada backend a un formato portátil que puede restaurar más tarde o migrar a un servidor diferente.

Verificaciones de paridad de la biblioteca

Detecta entradas no coincidentes, desajustadas u obsoletas y muestra las diferencias entre los backends para que puedas corregir los metadatos antes de que causen conflictos de sincronización.

Coincidencia de ruta

Emparejar elementos por rutas de medios compartidas cuando los ID externos faltan o no son confiables, ideal para bibliotecas distribuidas en múltiples backends.

¿Por qué ejecutar WatchState en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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