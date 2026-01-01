Despliega Wanderer con una instalación de un solo clic.
Base de datos de senderos autohospedada y gestor de rutas GPX para excursionistas, ciclistas y aventureros al aire libre.
Elige un plan VPS para Wanderer
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Wanderer
Wanderer es una base de datos de rutas autoalojada y un rastreador de actividades al aire libre para excursionistas, ciclistas, escaladores y cualquiera que explore a pie o en ruedas. Sube rutas GPX, registra cumbres y puntos de referencia, explora perfiles de elevación y visualiza todas tus rutas en un mapa interactivo, en tu propio servidor sin suscripciones ni compartir datos con terceros.
Almacenar tus rutas de forma privada en un VPS significa que tus rutas, ubicaciones e historial de actividad permanecen bajo tu control. Wanderer se integra con los servicios de OpenStreetMap para geocodificación y enrutamiento, y su soporte multiusuario lo convierte en un práctico diario compartido para clubes de senderismo, grupos de excursionistas o familias que exploran la naturaleza juntos.
Funciones clave de Wanderer
Gestión de pistas GPX
Sube y organiza archivos GPX desde cualquier dispositivo GPS o aplicación para construir una biblioteca personal de rutas y actividades registradas.
Mapas interactivos de senderos
Explora todos tus senderos en un mapa interactivo basado en OpenStreetMap con filtros por distancia, elevación y tipo de actividad.
Perfiles de elevación
Ver gráficos detallados de elevación para cada sendero para entender el ascenso, descenso y la dificultad del terreno antes de salir.
Registros de cumbre y puntos de referencia
Registra cumbres, puntos de partida de senderos y puntos de interés a lo largo de las rutas para crear un registro personal de actividades al aire libre con capacidad de búsqueda.
Uso compartido de senderos multiusuario
Comparta colecciones de rutas con miembros de la familia o del club para que todo el grupo pueda acceder y contribuir a una biblioteca común.
¿Por qué ejecutar Wanderer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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