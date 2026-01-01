VueTorrent es un reemplazo de interfaz de usuario web de código abierto para qBittorrent, construido con Vue 3 y Vuetify por una comunidad activa de colaboradores. Reemplaza la anticuada interfaz predeterminada de qBittorrent con una aplicación de una sola página rápida y responsiva, diseñada para sentirse nativa tanto en navegadores de escritorio como en dispositivos móviles, incluyendo la instalación como una Aplicación Web Progresiva.

Este despliegue agrupa VueTorrent con la imagen de qBittorrent de LinuxServer a través de un mod de Docker oficialmente compatible, de modo que un solo contenedor incluye tanto el motor BitTorrent como la interfaz moderna. El autoalojamiento en un VPS proporciona siembra (seeding) siempre activa, ancho de banda de centro de datos y compatibilidad total con el stack de automatización 'arr' a través de la WebAPI estándar de qBittorrent.