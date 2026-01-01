ViewTube es una interfaz alternativa de código abierto para YouTube que respeta la privacidad. Te permite buscar, ver y seguir canales a través de una interfaz limpia y moderna que actúa como proxy para los datos de video, de modo que YouTube nunca ve tu dirección IP, la huella digital de tu navegador o tu historial de reproducciones. Construido sobre las API de Invidious y Piped, combina un reproductor pulido basado en Vue con la omisión de segmentos de SponsorBlock y la limpieza de miniaturas de DeArrow.

Alojar ViewTube en tu propio VPS te brinda una experiencia de YouTube personal y sin anuncios que controlas totalmente. Un sistema de cuentas local almacena tus suscripciones, historial y listas de reproducción en tu propia base de datos MongoDB en lugar de una cuenta de Google, mientras que Redis mantiene las respuestas rápidas. El seguimiento de canales al estilo RSS te permite mantenerte al día con los creadores sin tener que abrir youtube.com.