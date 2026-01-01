HashiCorp Vault es una plataforma de gestión de secretos basada en identidad que centraliza el control sobre datos sensibles —claves API, contraseñas de bases de datos, certificados y tokens— en toda su infraestructura. En lugar de dispersar las credenciales en archivos de configuración y variables de entorno, Vault proporciona una única fuente confiable con un registro de auditoría completo de cada evento de acceso.

Vault soporta secretos dinámicos generados bajo demanda y revocados automáticamente después de su uso, lo que reduce drásticamente la exposición a credenciales filtradas o de larga duración. Alojar Vault en un VPS mantiene su infraestructura de secretos completamente bajo su control; ningún proveedor de la nube tiene acceso a sus claves, registros de auditoría o las aplicaciones que protegen.