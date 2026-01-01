Universal Media Server es un servidor multimedia de código abierto y compatible con DLNA que transmite video, música y fotos a cualquier dispositivo de reproducción compatible, incluyendo televisores inteligentes, consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles. Maneja la transcodificación sobre la marcha para formatos no compatibles con el dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth y VLC como motores de procesamiento.

Una interfaz web integrada le permite configurar carpetas de medios, perfiles de transcodificación y ajustes de dispositivos conectados desde cualquier navegador. No se requiere una base de datos externa: Universal Media Server almacena su configuración localmente y crea cachés de metadatos automáticamente. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el tráfico de medios bajo su control.