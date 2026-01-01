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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Universal Media Server

Universal Media Server es un servidor multimedia de código abierto y compatible con DLNA que transmite video, música y fotos a cualquier dispositivo de reproducción compatible, incluyendo televisores inteligentes, consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles. Maneja la transcodificación sobre la marcha para formatos no compatibles con el dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth y VLC como motores de procesamiento.

Una interfaz web integrada le permite configurar carpetas de medios, perfiles de transcodificación y ajustes de dispositivos conectados desde cualquier navegador. No se requiere una base de datos externa: Universal Media Server almacena su configuración localmente y crea cachés de metadatos automáticamente. El autoalojamiento en su VPS mantiene todo el tráfico de medios bajo su control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Universal Media Server

Transmisión DLNA y UPnP

Transmite video, audio e imágenes a cualquier dispositivo compatible con DLNA o UPnP — televisores inteligentes, consolas, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles.

Transcodificación sobre la marcha

Convierte automáticamente contenido multimedia a un formato compatible con el dispositivo de destino usando FFmpeg, MEncoder, VLC y otros transcodificadores incluidos.

Interfaz de Gestión Web

Configure carpetas de medios, perfiles de dispositivo y configuraciones de transcodificación desde una interfaz de administración basada en navegador sin acceso a la línea de comandos.

Amplio Soporte de Formato

Maneja prácticamente todos los formatos de video y audio, incluyendo MKV, AVI, MP4, FLAC y más, con detección automática de códecs por dispositivo.

No se requiere base de datos

Los cachés de configuración y metadatos se almacenan como archivos locales — no se necesita un servicio de base de datos separado para ejecutar el servidor.

¿Por qué ejecutar Universal Media Server en Hostinger?

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