Umami es una plataforma de análisis web rápida y de código abierto que rastrea el tráfico del sitio web sin cookies, huellas digitales ni intercambio de datos entre sitios. Es compatible con el RGPD por defecto, lo que la convierte en una alternativa directa a Google Analytics para equipos que priorizan la privacidad del visitante y la propiedad de los datos.

Alojar Umami en un VPS significa que todos los datos de los visitantes permanecen en su infraestructura sin acceso de terceros. Una única instalación respaldada por PostgreSQL puede rastrear múltiples sitios web, eventos personalizados y campañas UTM a través de un panel de control limpio y en tiempo real accesible para todo su equipo.