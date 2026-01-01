Hasta un 70% de descuento en Umami Analytics

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Alternativa de análisis web de código abierto centrada en la privacidad a Google Analytics, sin cookies y con cumplimiento del RGPD por defecto.

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COP28.900/mes
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8 TB de ancho de banda
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Umami Analytics

Umami es una plataforma de análisis web rápida y de código abierto que rastrea el tráfico del sitio web sin cookies, huellas digitales ni intercambio de datos entre sitios. Es compatible con el RGPD por defecto, lo que la convierte en una alternativa directa a Google Analytics para equipos que priorizan la privacidad del visitante y la propiedad de los datos.

Alojar Umami en un VPS significa que todos los datos de los visitantes permanecen en su infraestructura sin acceso de terceros. Una única instalación respaldada por PostgreSQL puede rastrear múltiples sitios web, eventos personalizados y campañas UTM a través de un panel de control limpio y en tiempo real accesible para todo su equipo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Umami Analytics

Seguimiento sin cookies

Umami recopila análisis sin cookies ni identificadores persistentes, garantizando el cumplimiento de GDPR y CCPA de forma predeterminada.

Soporte multisitio

Monitoree sitios web ilimitados desde una única instalación de Umami con paneles de control separados y datos aislados para cada propiedad.

Eventos personalizados

Rastrea los clics en botones, envíos de formularios, descargas y cualquier interacción de usuario personalizada más allá de las vistas de página estándar.

Panel de control en tiempo real

Vea el conteo de visitantes en vivo, las páginas principales, las fuentes de referencia y el desglose por dispositivo, actualizados en tiempo real sin recargar la página.

Seguimiento de campaña UTM

Mida el rendimiento de las campañas de marketing mediante el seguimiento de los parámetros UTM en todos sus sitios web rastreados.

¿Por qué ejecutar Umami Analytics en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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