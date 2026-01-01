Implementa Twingate Connector con instalaciÃ³n de un solo clic.
Conector de acceso a la red de confianza cero que asegura el acceso a recursos privados sin exponer puertos o gestionar VPNs.
Elige un plan VPS para Twingate Connector
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Twingate Connector
El Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en su VPS y establece tÃºneles cifrados de solo salida hacia el relÃ© en la nube de Twingate, sin necesidad de reglas de firewall de entrada, puertos abiertos ni configuraciÃ³n de cliente VPN para su equipo.
Alojar el conector en un VPS lo ubica cerca de sus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en la identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la proliferaciÃ³n tradicional de VPN con polÃticas de acceso por aplicaciÃ³n.
Funciones clave de Twingate Connector
No hay puertos de entrada abiertos
El conector utiliza conexiones solo de salida, por lo que su VPS nunca necesita reglas de firewall de entrada que expongan el perÃmetro de su red.
Acceso basado en identidad
Las decisiones de acceso se aplican por recurso y por usuario, reemplazando el acceso VPN generalizado a nivel de red con polÃticas de granularidad fina.
Confianza del dispositivo
Requerir verificaciones de estado del dispositivo antes de conceder acceso, asegurando que solo los dispositivos administrados y conformes puedan acceder a los recursos protegidos.
Despliegue simple
Despliegue en minutos con solo un nombre de red y un token de acceso â€” sin configuraciones complejas de servidor VPN o gestiÃ³n de PKI.
Â¿Por quÃ© ejecutar Twingate Connector en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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