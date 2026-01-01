El Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en su VPS y establece tÃºneles cifrados de solo salida hacia el relÃ© en la nube de Twingate, sin necesidad de reglas de firewall de entrada, puertos abiertos ni configuraciÃ³n de cliente VPN para su equipo.

Alojar el conector en un VPS lo ubica cerca de sus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en la identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la proliferaciÃ³n tradicional de VPN con polÃ­ticas de acceso por aplicaciÃ³n.