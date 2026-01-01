Implementa Tunarr con una instalación de un solo clic.
Crea canales de TV en vivo personalizados a partir de tus bibliotecas de Plex, Jellyfin y Emby con emulación HDHomeRun.
Elige un plan VPS para Tunarr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Tunarr
Tunarr convierte las películas, programas y clips que ya están en tus bibliotecas de Plex, Jellyfin o Emby en canales de TV en vivo programados que se comportan como una parrilla de programación de cable tradicional. A través de una interfaz basada en navegador, programas franjas horarias, creas mezclas cíclicas y en bloque, insertas contenido de relleno intermedio y organizas canales temáticos; luego expones el resultado como un sintonizador compatible con HDHomeRun o una lista de reproducción M3U que cualquier cliente de IPTV puede reproducir.
Como el sucesor moderno de dizqueTV, Tunarr ha sido reescrito en un servidor más rápido con una nueva interfaz de usuario web, transcodificación nativa de FFmpeg y mantenimiento continuo. Alojar Tunarr en un VPS mantiene el sintonizador accesible desde cualquier lugar, ejecuta tus canales las 24 horas del día sin ocupar una máquina doméstica y nunca toca los archivos originales en tus servidores multimedia.
Funciones clave de Tunarr
Canales multifuente
Extrae programas de Plex, Jellyfin y Emby en un solo canal virtual sin copiar ni recodificar los archivos multimedia subyacentes.
Emulación de HDHomeRun
Tunarr simula un sintonizador de red HDHomeRun para que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR y otros clientes lo detecten automáticamente.
Programación avanzada
Programe canales con franjas horarias, mezclas aleatorias, mezclas por bloques y programaciones temáticas que pueden repetirse durante días o semanas seguidas.
Relleno intermedio
Inserte comerciales, cortinillas o intersticiales entre programas para recrear una sensación de transmisión auténtica en cada canal.
Transcodificación de FFmpeg
Los pipelines FFmpeg integrados convierten y unen programas sobre la marcha, con aceleración de hardware opcional en GPU compatibles.
Salida de lista de reproducción M3U
Exportar cada canal como una lista de reproducción M3U para reproducir en VLC, Kodi, Tivimate y cualquier otro cliente IPTV compatible con estándares.
¿Por qué ejecutar Tunarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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