Implementa TubeSync con un solo clic.
Sincroniza y descarga automáticamente canales y listas de reproducción de YouTube a tu VPS como un PVR para video en línea.
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Todo lo que puedes crear con TubeSync
TubeSync es una herramienta autoalojada tipo PVR para YouTube que monitorea canales y listas de reproducción y descarga automáticamente nuevos videos a medida que se publican. Funciona como un DVR para contenido en línea, manteniendo tu biblioteca multimedia actualizada sin intervención manual.
Alojar TubeSync en un VPS significa que las descargas se ejecutan continuamente en segundo plano mientras tus dispositivos están apagados. Se integra con los servidores multimedia Plex y Jellyfin, maneja los metadatos y las miniaturas automáticamente, y admite el filtrado por palabras clave y recortes de calidad para ahorrar espacio de almacenamiento.
Funciones clave de TubeSync
Sincronización automática de canales
Monitorea canales y listas de reproducción de YouTube y descarga videos nuevos automáticamente apenas se publiquen.
Integración de Plex y Jellyfin
Los videos descargados se organizan con metadatos y miniaturas adecuados para una importación sin problemas en las bibliotecas de Plex o Jellyfin.
Control de calidad
Establezca límites máximos de resolución y preferencias de formato para equilibrar la calidad del video con el espacio de almacenamiento disponible.
Filtrado de palabras clave
Filtra qué videos descargar según las palabras clave del título, excluyendo contenido que no coincida con tus intereses.
¿Por qué ejecutar TubeSync en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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