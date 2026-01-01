Implementa Trip con un solo clic.
Rastreador de mapas autoalojado minimalista y planificador de viajes para organizar puntos de interés e itinerarios de varios días.
Elige un plan VPS para Trip
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Trip
Trip is a self-hosted minimalist map tracker and trip planner that lets you collect points of interest on interactive maps and turn them into structured multi-day itineraries. Built around a clean, distraction-free interface, it focuses on the two activities travelers actually repeat: marking places worth visiting and assembling them into trips with dates, notes, and attachments.
Running Trip on your own VPS keeps every POI, itinerary, and travel companion link inside infrastructure you control. There is no telemetry, no advertising, and no third-party cloud — your destinations and travel plans never leave your server, while OIDC integration lets you connect Trip to an existing single sign-on setup when you want one.
Funciones clave de Trip
Mapas interactivos de Puntos de Interés
Arrastre, categorice y filtre puntos de interés en mosaicos de mapa personalizables creados con Leaflet para una exploración rápida y optimizada para dispositivos móviles.
Itinerarios de varios días
Agrupe los PDI en planes de viaje diarios con notas, costos y archivos adjuntos para que todo el plan resida en un solo lugar.
Colaboración en viajes
Comparte viajes con tus compañeros de viaje para que todos vean el mismo itinerario y las actualizaciones sin tener que hacer malabares con los chats o las hojas de cálculo.
Inicio de sesión único de OIDC
El inicio de sesión opcional con OpenID Connect le permite reutilizar su proveedor de identidad existente en lugar de gestionar una cuenta de Trip separada.
Privacidad por defecto
Sin telemetría, seguimiento o anuncios — cada lugar, foto y viaje permanece en su VPS bajo su control directo.
SQLite ligero
Contenedor único respaldado por SQLite con un único volumen de almacenamiento, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean una simple copia de archivos.
¿Por qué ejecutar Trip en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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