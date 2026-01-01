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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Tracearr

Tracearr es una plataforma de monitoreo de código abierto que reúne a Plex, Jellyfin y Emby en un solo panel. Rastree transmisiones activas en tiempo real, revise el historial completo de sesiones con datos de geolocalización y profundice en el análisis de la biblioteca, todo sin tener que manejar múltiples herramientas.

A diferencia de Tautulli o Jellystat, Tracearr funciona simultáneamente en los tres principales servidores de medios. Su motor de detección de uso compartido incorporado utiliza seis tipos de reglas —incluyendo viajes imposibles y velocidad de dispositivo— para marcar automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta, protegiendo su servidor del uso indebido.

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Funciones clave de Tracearr

Panel de control multi-servidor

Conecte Plex, Jellyfin y Emby a una sola interfaz y monitoree todos los servidores desde un único panel de control.

Detección de uso compartido

Seis tipos de reglas —incluyendo viajes imposibles y límites de transmisiones concurrentes— marcan y puntúan automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta.

Análisis de flujo

Vea quién vio qué, cuándo y en qué dispositivo, con desgloses de códecs, relaciones de transcodificación y uso de ancho de banda por sesión.

Perspectivas de la Biblioteca

Páginas dedicadas para la distribución de calidad, el ROI de almacenamiento, la detección de duplicados y las métricas de interacción en toda su colección de medios.

Alertas en tiempo real

Los webhooks de Discord y las notificaciones personalizadas se disparan instantáneamente cuando se activan las reglas para compartir o bajan las puntuaciones de confianza del usuario.

Importación de datos

Migre el historial de visualización existente desde Tautulli o Jellystat para que empiece con el contexto completo, no desde cero.

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