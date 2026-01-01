Hasta un 70% de descuento en TinyAuth

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Middleware ligero de Traefik forward-auth que añade una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación autoalojada con una sola etiqueta.

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VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Implementa TinyAuth con un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
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Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con TinyAuth

TinyAuth es un middleware de autenticación autoalojado y ligero que añade una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación que se ejecute detrás del proxy inverso Traefik. A diferencia de los proveedores de identidad completos, TinyAuth es un único binario Go respaldado por SQLite, que se puede implementar en segundos con una configuración mínima. Una etiqueta de middleware en el archivo Docker Compose de cualquier aplicación es todo lo que se necesita para restringir el acceso mediante un nombre de usuario y contraseña o un inicio de sesión OAuth.

Alojar TinyAuth en su VPS significa que cada aplicación que implemente —paneles de control, herramientas de desarrollo, servicios de monitoreo— comparte una única capa de autenticación sin exponer esos servicios públicamente. La integración de OAuth con Google, GitHub y cualquier proveedor OIDC permite a los miembros del equipo iniciar sesión con credenciales existentes, y el soporte TOTP incorporado añade autenticación de dos factores sin necesidad de un servicio adicional.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TinyAuth

Traefik Forward Auth

Agregue un muro de inicio de sesión a cualquier aplicación enrutada por Traefik añadiendo una sola etiqueta de middleware — no se requieren cambios en la aplicación protegida.

Soporte para Proveedor OAuth

Permitir el inicio de sesión a través de Google, GitHub o cualquier proveedor compatible con OIDC para que los miembros del equipo usen las credenciales existentes en lugar de administrar contraseñas separadas.

Autenticación de dos factores TOTP

Agregue contraseñas de un solo uso basadas en tiempo a cualquier cuenta, reforzando el acceso a aplicaciones autoalojadas sin implementar un servicio 2FA dedicado.

Compartición de Cookies de Subdominio

Un solo inicio de sesión de TinyAuth cubre todas las aplicaciones alojadas en subdominios del mismo dominio, por lo que los usuarios se autentican una sola vez y se mueven libremente por toda la pila.

Cero Dependencias Externas

Se ejecuta como un único binario con almacenamiento SQLite — no requiere Redis, PostgreSQL ni LDAP, manteniendo el consumo de recursos mínimo en cualquier plan de VPS.

¿Por qué ejecutar TinyAuth en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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