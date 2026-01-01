ThingsBoard es una plataforma IoT de código abierto que gestiona el ciclo de vida completo de las implementaciones de dispositivos conectados, desde el aprovisionamiento de dispositivos y la gestión de credenciales hasta la ingesta de telemetría en tiempo real, el procesamiento de eventos complejos y la visualización personalizada de paneles. Soporta los protocolos MQTT, HTTP y CoAP de forma nativa, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier microcontrolador, sensor industrial o puerta de enlace.

Alojar ThingsBoard en su propio VPS significa que los datos de sus dispositivos nunca abandonan su infraestructura, algo crítico para implementaciones industriales, médicas y de edificios inteligentes sujetas a requisitos de soberanía de datos. Con soporte multi-inquilino, una única instancia de ThingsBoard puede servir entornos aislados para diferentes equipos, clientes o proyectos.