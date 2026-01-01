Implementa ThingsBoard con una instalación de un solo clic.
Plataforma IoT de código abierto para la gestión de dispositivos, la recopilación de telemetría en tiempo real y la visualización personalizada de paneles.
Elige un plan VPS para ThingsBoard
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con ThingsBoard
ThingsBoard es una plataforma IoT de código abierto que gestiona el ciclo de vida completo de las implementaciones de dispositivos conectados, desde el aprovisionamiento de dispositivos y la gestión de credenciales hasta la ingesta de telemetría en tiempo real, el procesamiento de eventos complejos y la visualización personalizada de paneles. Soporta los protocolos MQTT, HTTP y CoAP de forma nativa, lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier microcontrolador, sensor industrial o puerta de enlace.
Alojar ThingsBoard en su propio VPS significa que los datos de sus dispositivos nunca abandonan su infraestructura, algo crítico para implementaciones industriales, médicas y de edificios inteligentes sujetas a requisitos de soberanía de datos. Con soporte multi-inquilino, una única instancia de ThingsBoard puede servir entornos aislados para diferentes equipos, clientes o proyectos.
Funciones clave de ThingsBoard
Paneles de control en tiempo real
Cree paneles personalizados con docenas de tipos de widgets —gráficos, medidores, mapas y tablas— que se actualizan en vivo a medida que los dispositivos envían telemetría.
Motor de Reglas Visual
Procese los datos del dispositivo con un editor de cadenas de reglas de arrastrar y soltar que activa alarmas, transforma cargas útiles y reenvía eventos a sistemas externos.
Conectividad de Dispositivos MQTT
Conecte sensores y microcontroladores a través de MQTT, HTTP o CoAP usando tokens de acceso por dispositivo sin necesidad de un broker adicional.
Gestión de Flotas de Dispositivos
Organice los dispositivos en grupos, asigne atributos compartidos, gestione las actualizaciones de firmware y haga seguimiento al estado de los dispositivos en toda su flota.
Soporte multiarrendatario
Cree cuentas de inquilino aisladas con sus propios dispositivos, paneles de control y roles de usuario — ideal para empresas de productos que gestionan implementaciones de clientes.
Alarmas y Notificaciones
Define alarmas basadas en umbrales o reglas que envían notificaciones por correo electrónico, webhook o plataforma cuando se cumplen las condiciones del dispositivo.
¿Por qué ejecutar ThingsBoard en Hostinger?
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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