Despliega TeslaMate con una instalación de un solo clic.
Registrador de datos autoalojado para tu Tesla que registra cada viaje, carga y estadística de trayecto con hermosos paneles de control de Grafana.
Elige un plan VPS para TeslaMate
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con TeslaMate
TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para propietarios de Tesla que se conecta a la API de Tesla, sondea continuamente la telemetría de tu vehículo y almacena cada viaje, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido alrededor de una aplicación web Phoenix limpia y una instancia dedicada de Grafana con dos docenas de paneles preconstruidos, te proporciona información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costos de carga y los hábitos de conducción que la aplicación de Tesla no expone.
Autoalojar TeslaMate en tu VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de conducción — ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. El PostgreSQL, Grafana y el broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectas a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recopilar datos.
Funciones clave de TeslaMate
Registro de conducción y carga
El sondeo continuo captura cada viaje, sesión de carga, actualización de software y evento de estacionamiento con marcas de tiempo de inicio y fin precisas y ubicaciones.
Paneles de Grafana prediseñados
Dos docenas de paneles visualizan la eficiencia, la autonomía, los costos de carga, el desgaste de las llantas y la degradación de la batería listos para usar — no se requiere configuración de Grafana.
Resolución de viaje y dirección
La geocodificación inversa convierte las coordenadas GPS sin procesar en direcciones con nombre para que el historial de viajes te muestre nombres de lugares reales, no coordenadas.
Seguimiento del estado de la batería
Los gráficos de degradación de la batería a largo plazo y la pérdida de capacidad proyectada le ayudan a tomar decisiones informadas sobre el reemplazo o las reclamaciones de garantía.
Informes de costos de carga
Configure tarifas por ubicación para calcular los costos exactos de carga por sesión, estimados de facturación mensual y ahorros frente a la gasolina.
Integración MQTT
El estado del vehículo en tiempo real publicado a través de MQTT se integra con Home Assistant, openHAB, o cualquier plataforma de automatización del hogar que se comunica con MQTT.
¿Por qué ejecutar TeslaMate en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.