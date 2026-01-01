TeslaMate es un registrador de datos de código abierto para propietarios de Tesla que se conecta a la API de Tesla, sondea continuamente la telemetría de tu vehículo y almacena cada viaje, carga, actualización de software y evento de inactividad en una base de datos PostgreSQL. Construido alrededor de una aplicación web Phoenix limpia y una instancia dedicada de Grafana con dos docenas de paneles preconstruidos, te proporciona información histórica sobre la eficiencia, la degradación de la batería, los costos de carga y los hábitos de conducción que la aplicación de Tesla no expone.

Autoalojar TeslaMate en tu VPS mantiene privados cada kilómetro de datos de conducción — ningún servicio de análisis de terceros ingiere las ubicaciones de tus viajes, el historial de carga o los patrones de activación. El PostgreSQL, Grafana y el broker MQTT incluidos se ejecutan completamente en tu VPS, y te conectas a TeslaMate una vez con tu cuenta de Tesla para empezar a recopilar datos.