Hasta un 70% de descuento en Tandoor Recipes

Gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas, listas de la compra y organización de libros de cocina.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
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Elige un plan VPS para Tandoor Recipes

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Tandoor Recipes

Tandoor Recipes es una plataforma de gestión de recetas de código abierto, rica en funciones, para organizar tu vida culinaria. Importa recetas de cualquier sitio web, planifica comidas semanales, genera listas de compras y comparte recetarios con tu familia, todo desde una interfaz web limpia y accesible en cualquier dispositivo. Construida por la comunidad de autoalojamiento, pone tu colección de recetas bajo tu control sin anuncios, suscripciones ni recolección de datos.

Autoalojar Tandoor en tu VPS mantiene todas tus recetas, planes de comidas y listas de compras privados y accesibles desde cualquier lugar. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y la integración HTTPS de Traefik. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador; deshabilita los registros públicos después de crear tu cuenta.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tandoor Recipes

Importación de recetas

Importa recetas de cualquier sitio web con el análisis automático de ingredientes, instrucciones e información nutricional.

Planificación de comidas

Planea las comidas de la semana con un calendario de arrastrar y soltar y genera automáticamente listas de compras a partir de recetas planificadas.

Listas de compras

Crear y compartir listas de compras que combinen ingredientes de múltiples recetas con fusión automática de cantidades.

Organización del recetario

Organice recetas en recetarios, etiquételas con palabras clave y busque en toda su colección al instante.

Uso compartido multiusuario

Comparta espacios de recetas con miembros de la familia, cada uno con sus propios planes de comidas y listas de compras.

Seguimiento nutricional

Rastrea calorías y macronutrientes por receta con datos nutricionales de recetas importadas o entrada manual.

¿Por qué ejecutar Tandoor Recipes en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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