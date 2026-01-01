Hasta un 70% de descuento en SyncLounge

Implementa SyncLounge con una instalación de un solo clic.

Fiestas de visualización de Plex — organiza noches de cine y televisión sincronizadas con amigos y familiares a través de múltiples servidores Plex.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa SyncLounge con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con SyncLounge

SyncLounge es un coordinador de "fiestas de visualización" (watch party) autoalojado para Plex Media Server. Sincroniza la reproducción en tiempo real entre múltiples clientes de Plex — cuando un espectador pausa, todos pausan; cuando uno adelanta, todos se ponen al día. Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no tiene que compartir su biblioteca ni preocuparse por el ancho de banda — SyncLounge simplemente mantiene los tiempos de reproducción alineados y proporciona una sala de chat para el grupo.

Alojar SyncLounge en un VPS mantiene las fiestas de visualización bajo tu control, con los usuarios iniciando sesión a través de sus cuentas Plex existentes y conectándose a sus propios servidores Plex. El soporte opcional de lista blanca restringe tu instancia a amigos, familiares o a los usuarios de un servidor Plex específico.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SyncLounge

Sincronización de reproducción en tiempo real

Las acciones de reproducir, pausar, buscar y volumen se sincronizan con cada participante en milisegundos, para que toda la sala se mantenga al mismo ritmo.

Chat de grupo integrado

Cada sala incluye una barra lateral de chat integrada para que los espectadores puedan reaccionar y conversar sin salir del reproductor.

Soporte multiservidor

Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no necesita compartir el acceso a la biblioteca ni consumir ancho de banda de subida.

Plex inicio de sesión único

Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex existentes — sin registro separado, sin contraseña adicional que recordar.

Lista blanca de acceso opcional

La variable AUTH_LIST restringe el acceso a nombres de usuario de Plex específicos, correos electrónicos o IDs de máquina de servidor para implementaciones privadas.

¿Por qué ejecutar SyncLounge en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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