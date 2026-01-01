Implementa SyncLounge con una instalación de un solo clic.
Fiestas de visualización de Plex — organiza noches de cine y televisión sincronizadas con amigos y familiares a través de múltiples servidores Plex.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SyncLounge
SyncLounge es un coordinador de "fiestas de visualización" (watch party) autoalojado para Plex Media Server. Sincroniza la reproducción en tiempo real entre múltiples clientes de Plex — cuando un espectador pausa, todos pausan; cuando uno adelanta, todos se ponen al día. Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no tiene que compartir su biblioteca ni preocuparse por el ancho de banda — SyncLounge simplemente mantiene los tiempos de reproducción alineados y proporciona una sala de chat para el grupo.
Alojar SyncLounge en un VPS mantiene las fiestas de visualización bajo tu control, con los usuarios iniciando sesión a través de sus cuentas Plex existentes y conectándose a sus propios servidores Plex. El soporte opcional de lista blanca restringe tu instancia a amigos, familiares o a los usuarios de un servidor Plex específico.
Funciones clave de SyncLounge
Sincronización de reproducción en tiempo real
Las acciones de reproducir, pausar, buscar y volumen se sincronizan con cada participante en milisegundos, para que toda la sala se mantenga al mismo ritmo.
Chat de grupo integrado
Cada sala incluye una barra lateral de chat integrada para que los espectadores puedan reaccionar y conversar sin salir del reproductor.
Soporte multiservidor
Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no necesita compartir el acceso a la biblioteca ni consumir ancho de banda de subida.
Plex inicio de sesión único
Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex existentes — sin registro separado, sin contraseña adicional que recordar.
Lista blanca de acceso opcional
La variable AUTH_LIST restringe el acceso a nombres de usuario de Plex específicos, correos electrónicos o IDs de máquina de servidor para implementaciones privadas.
¿Por qué ejecutar SyncLounge en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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