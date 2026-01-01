Implementa Swing Music con un solo clic.
Servidor de streaming de música autoalojado con una interfaz similar a la de Spotify para tu colección personal de audio, mezclas diarias, letras de canciones y soporte para FLAC.
Elige un plan VPS para Swing Music
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Swing Music
Swing Music le da a tu colección de audio personal la experiencia de calidad de streaming que ofrecen los servicios comerciales — sin tarifas de suscripción, restricciones de licencia o compresión de audio. Escanea automáticamente tus carpetas de música, extrae metadatos y organiza todo por artista, álbum y género con una interfaz web pulida que incluye carátulas de álbum, visualización de letras y mezclas diarias personalizadas generadas a partir de tu historial de escucha.
El autoalojamiento en tu VPS te da acceso remoto confiable a tu biblioteca desde cualquier lugar, sin depender de las velocidades de carga domésticas o de IPs dinámicas. Los formatos FLAC y sin pérdidas se reproducen de forma nativa para que tu fidelidad de audio nunca se vea comprometida, y los perfiles multiusuario significan que toda la familia puede compartir una biblioteca manteniendo historiales de escucha separados.
Funciones clave de Swing Music
Transmisión de audio sin pérdidas
Transmite FLAC y otros formatos sin pérdida de forma nativa sin transcodificación ni compresión, conservando la calidad de audio completa de sus grabaciones.
Mezclas diarias
Genera listas de reproducción personalizadas a partir de tu historial de escucha, mostrando álbumes que no has reproducido recientemente y manteniendo tu biblioteca actualizada.
Visualización de letras
Muestra letras sincronizadas durante la reproducción para que puedas seguir la canción sin cambiar a una aplicación o pestaña del navegador diferente.
Scrobbling de Last.fm
Registra automáticamente cada canción que reproduces en Last.fm, manteniendo tus estadísticas de escucha y recomendaciones musicales actualizadas.
Perfiles multiusuario
Cada usuario mantiene su propio historial de escucha, favoritos y recomendaciones mientras comparte la misma biblioteca de música en el servidor.
¿Por qué ejecutar Swing Music en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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