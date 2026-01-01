Implementa SuperTokens con una instalación de un solo clic.
Backend de autenticación de código abierto con gestión de sesiones, inicio de sesión sin contraseña, OAuth social y MFA — una alternativa autoalojada a Auth0 y Firebase Auth.
Elige un plan VPS para SuperTokens
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SuperTokens
SuperTokens es una alternativa de código abierto a servicios de autenticación propietarios como Auth0 y Firebase Auth. Proporciona una API Core de backend con la que sus aplicaciones se integran utilizando SDKs oficiales para React, Node.js, Python, Go y plataformas móviles. SuperTokens maneja el inicio de sesión con correo electrónico/contraseña, flujos sin contraseña, OAuth social, autenticación multifactor, gestión avanzada de sesiones con actualización automática de tokens y protección contra ataques de autenticación comunes, todo a través de una API bien documentada.
Alojar SuperTokens por cuenta propia significa que las credenciales de usuario y los datos de sesión permanecen en su base de datos PostgreSQL bajo su control total, sin precios por usuario que aumenten a medida que su aplicación crece. Esta plantilla implementa SuperTokens Core con PostgreSQL listo para uso en producción.
Funciones clave de SuperTokens
Múltiples métodos de autenticación
Soporta correo electrónico/contraseña, enlaces mágicos sin contraseña y proveedores de OAuth sociales listos para usar — añade los flujos que tus usuarios esperan sin código personalizado.
Gestión de sesiones avanzada
Gestiona la rotación de tokens, la actualización automática y la revocación de sesiones de forma segura, protegiendo a los usuarios contra el secuestro de sesiones y los ataques de fijación.
Componentes de UI prediseñados
Componentes React, Vue y Angular integrables para inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña que se adaptan a tu marca sin tener que crear interfaces de usuario de autenticación desde cero.
Autenticación de múltiples factores
Agregue MFA basado en TOTP o correo electrónico a cualquier flujo de autenticación sin servicios de terceros o tarifas adicionales por usuario.
Roles y permisos
Asigna roles a los usuarios y aplica verificaciones de permisos en tu aplicación usando la API de roles y gestión de usuarios integrada de SuperTokens.
¿Por qué ejecutar SuperTokens en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.