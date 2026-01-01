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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con SuperTokens

SuperTokens es una alternativa de código abierto a servicios de autenticación propietarios como Auth0 y Firebase Auth. Proporciona una API Core de backend con la que sus aplicaciones se integran utilizando SDKs oficiales para React, Node.js, Python, Go y plataformas móviles. SuperTokens maneja el inicio de sesión con correo electrónico/contraseña, flujos sin contraseña, OAuth social, autenticación multifactor, gestión avanzada de sesiones con actualización automática de tokens y protección contra ataques de autenticación comunes, todo a través de una API bien documentada.

Alojar SuperTokens por cuenta propia significa que las credenciales de usuario y los datos de sesión permanecen en su base de datos PostgreSQL bajo su control total, sin precios por usuario que aumenten a medida que su aplicación crece. Esta plantilla implementa SuperTokens Core con PostgreSQL listo para uso en producción.

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Funciones clave de SuperTokens

Múltiples métodos de autenticación

Soporta correo electrónico/contraseña, enlaces mágicos sin contraseña y proveedores de OAuth sociales listos para usar — añade los flujos que tus usuarios esperan sin código personalizado.

Gestión de sesiones avanzada

Gestiona la rotación de tokens, la actualización automática y la revocación de sesiones de forma segura, protegiendo a los usuarios contra el secuestro de sesiones y los ataques de fijación.

Componentes de UI prediseñados

Componentes React, Vue y Angular integrables para inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña que se adaptan a tu marca sin tener que crear interfaces de usuario de autenticación desde cero.

Autenticación de múltiples factores

Agregue MFA basado en TOTP o correo electrónico a cualquier flujo de autenticación sin servicios de terceros o tarifas adicionales por usuario.

Roles y permisos

Asigna roles a los usuarios y aplica verificaciones de permisos en tu aplicación usando la API de roles y gestión de usuarios integrada de SuperTokens.

¿Por qué ejecutar SuperTokens en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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