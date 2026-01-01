SuperTokens es una alternativa de código abierto a servicios de autenticación propietarios como Auth0 y Firebase Auth. Proporciona una API Core de backend con la que sus aplicaciones se integran utilizando SDKs oficiales para React, Node.js, Python, Go y plataformas móviles. SuperTokens maneja el inicio de sesión con correo electrónico/contraseña, flujos sin contraseña, OAuth social, autenticación multifactor, gestión avanzada de sesiones con actualización automática de tokens y protección contra ataques de autenticación comunes, todo a través de una API bien documentada.

Alojar SuperTokens por cuenta propia significa que las credenciales de usuario y los datos de sesión permanecen en su base de datos PostgreSQL bajo su control total, sin precios por usuario que aumenten a medida que su aplicación crece. Esta plantilla implementa SuperTokens Core con PostgreSQL listo para uso en producción.