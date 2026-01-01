Implementa SuggestArr con una instalación de un solo clic.
Motor de recomendación de medios automatizado que analiza el historial de visualización y solicita contenido similar a través de Seer.
Elige un plan VPS para SuggestArr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SuggestArr
SuggestArr se conecta a tu servidor de medios (Jellyfin, Plex o Emby) y a tu instancia de Seer para automatizar el ciclo de descubrimiento y solicitud de medios. Lee el historial de reproducciones recientes, encuentra películas y programas de TV similares a través de la base de datos TMDb, y envía automáticamente solicitudes de descarga en un horario configurable, cerrando el ciclo entre lo que ves hoy y lo que aparece en tu biblioteca mañana.
A diferencia de los flujos de trabajo de solicitud manuales, SuggestArr funciona de forma autónoma. Un modo de IA opcional que utiliza cualquier API compatible con OpenAI (incluido Ollama local) añade recomendaciones hiperpersonalizadas con búsqueda en lenguaje natural. La configuración se realiza a través de un asistente de interfaz de usuario web después de la implementación; no se requieren credenciales de API en el momento de la implementación.
Funciones clave de SuggestArr
Análisis del historial de visualización
Lee el historial de reproducción reciente de Jellyfin, Plex o Emby para identificar lo que los usuarios están viendo y mostrar candidatos relevantes para nuevas recomendaciones.
Radicación automática de solicitudes
Envía solicitudes de medios directamente a su instancia de Seer en un cronograma cron configurable, sin necesidad de intervención manual después de la configuración inicial.
Recomendaciones impulsadas por TMDb
Descubre títulos similares usando la API de The Movie Database con filtros por género, calificación, año de lanzamiento, idioma y disponibilidad de streaming.
Descubrimiento impulsado por IA
La integración opcional de LLM con OpenAI, Ollama, Gemini o LiteLLM ofrece recomendaciones personalizadas y permite la búsqueda de medios en lenguaje natural.
Visor de Registros en Tiempo Real
Panel de control integrado con registros filtrados en tiempo real que muestran exactamente lo que fue recomendado, solicitado y omitido durante cada ejecución de automatización.
¿Por qué ejecutar SuggestArr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.