Despliegue de estadísticas para Strava con instalación de un solo clic.
Panel personal de análisis deportivo autohospedado que transforma tus actividades de Strava en estadísticas detalladas, gráficos y mapas de calor.
Elige un plan VPS para Statistics for Strava
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Statistics for Strava
Estadísticas para Strava es un panel de análisis autoalojado que extrae tu historial completo de actividades de Strava y lo presenta como gráficos interactivos, mapas de calor geográficos, informes de uso de equipo, análisis de segmentos y revisiones anuales — todo almacenado localmente en tu propio servidor. A diferencia de la aplicación oficial de Strava, nunca pierde datos históricos detrás de un muro de pago y te da la propiedad total de tus registros deportivos.
La configuración requiere una aplicación de la API de Strava (de creación gratuita) y un flujo de autorización OAuth de una sola vez para generar un token de actualización. Una vez conectado, el demonio en segundo plano importa automáticamente nuevas actividades y mantiene tu panel actualizado. Se requiere una cuenta de Strava para usar esta aplicación.
Funciones clave de Statistics for Strava
Panel de control de analíticas de actividad
Estadísticas completas con gráficos interactivos que cubren totales, tendencias, récords personales y carga de entrenamiento en todos los tipos de actividad.
Mapa de calor geográfico
Visualice los puntos de mayor actividad en un mapa de calor geográfico que traza todas las rutas registradas para revelar sus zonas de entrenamiento favoritas.
Seguimiento de equipo y mantenimiento
Monitoree la distancia y las horas de uso de bicicletas, zapatillas y equipos con programación de mantenimiento para saber cuándo el equipo necesita servicio.
Historial del Segmento y Esfuerzos
Explora todos tus esfuerzos en segmentos de Strava, récords personales y tu progresión a lo largo del tiempo para cada segmento que hayas recorrido en bici o a pie.
Strava Retrospectiva
Experiencia anual de resumen del año que destaca tus mayores logros, las actividades más largas y los hitos de acondicionamiento físico del año.
Asistente de entrenamiento con IA
Análisis opcional impulsado por IA de sus datos de entrenamiento con información y sugerencias, conectable a OpenAI, Anthropic o un modelo local de Ollama.
¿Por qué ejecutar Statistics for Strava en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.