Spoolman es una aplicación web autoalojada para gestionar bobinas de filamento de impresión 3D. Ofrece a los creadores y granjas de impresión un inventario central de cada bobina — rastreando el peso, material, color, fabricante y filamento restante para que nunca inicies una impresión sin suficiente material. A diferencia de las hojas de cálculo o las notas adhesivas, Spoolman almacena todo en una base de datos SQLite ligera, expone una API REST limpia para la integración con Klipper y Moonraker, y proporciona una interfaz de usuario web accesible desde cualquier navegador en tu red.

Alojar Spoolman en tu propio VPS mantiene todos los datos de inventario privados y siempre accesibles, sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Las actualizaciones de WebSocket en tiempo real significan que cada cliente conectado ve los cambios de inventario al instante.