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Rastreador de carretes de filamento autohospedado para que los entusiastas de la impresión 3D gestionen el inventario, el consumo y las etiquetas de códigos QR.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Spoolman

Spoolman es una aplicación web autoalojada para gestionar bobinas de filamento de impresión 3D. Ofrece a los creadores y granjas de impresión un inventario central de cada bobina — rastreando el peso, material, color, fabricante y filamento restante para que nunca inicies una impresión sin suficiente material. A diferencia de las hojas de cálculo o las notas adhesivas, Spoolman almacena todo en una base de datos SQLite ligera, expone una API REST limpia para la integración con Klipper y Moonraker, y proporciona una interfaz de usuario web accesible desde cualquier navegador en tu red.

Alojar Spoolman en tu propio VPS mantiene todos los datos de inventario privados y siempre accesibles, sin tarifas de suscripción ni intercambio de datos con terceros. Las actualizaciones de WebSocket en tiempo real significan que cada cliente conectado ve los cambios de inventario al instante.

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Funciones clave de Spoolman

Seguimiento de inventario de carretes

Registre el fabricante, el material, el color, el peso y el filamento restante de cada bobina para que siempre sepa qué está disponible antes de iniciar una impresión.

Integración de Klipper y Moonraker

La API REST se integra de forma nativa con Klipper y Moonraker para que su impresora 3D pueda registrar el uso del filamento automáticamente sin registro manual.

Generador de etiquetas de códigos QR

Imprima etiquetas QR adhesivas para cada carrete — un escaneo rápido desde cualquier navegador móvil muestra el perfil completo del material y el peso restante.

Actualizaciones de WebSocket en tiempo real

Los cambios de inventario se envían a todos los clientes conectados instantáneamente a través de WebSockets, manteniendo los paneles y los segmentadores sincronizados sin necesidad de actualización manual.

Múltiples backends de bases de datos

Se configura por defecto con SQLite de configuración cero para configuraciones de un solo usuario, con soporte opcional para PostgreSQL y MariaDB para granjas de impresión compartidas y mayores volúmenes de escritura.

¿Por qué ejecutar Spoolman en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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