Despliega Spacedrive con una instalación de un solo clic.
Gestor de archivos de código abierto que unifica tus archivos en unidades locales, almacenamiento externo y la nube en una sola biblioteca con capacidad de búsqueda.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Spacedrive
Spacedrive es un sistema de archivos distribuido virtual (VDFS) que crea un catálogo único e inteligente de todos tus archivos, sin importar dónde se encuentren. Las unidades locales, el almacenamiento externo y los servicios en la nube se unifican en una única base de datos con capacidad de búsqueda, con etiquetado, filtros de metadatos, detección de duplicados y generación de miniaturas. A diferencia de los exploradores de archivos tradicionales, Spacedrive trata toda tu biblioteca digital como datos estructurados que puedes consultar y organizar a gran escala.
Alojar el servidor de Spacedrive en tu propio VPS te proporciona un centro permanente y siempre activo para tu sistema de organización de archivos con autenticación de administrador incorporada, sin subir tus datos a ninguna nube de terceros.
Funciones clave de Spacedrive
Biblioteca de archivos unificada
Indexa archivos en unidades locales, almacenamiento externo y ubicaciones en la nube en una única base de datos con capacidad de búsqueda — se acabó la búsqueda en múltiples lugares.
Etiquetado inteligente
Organice archivos con etiquetas personalizadas y filtros de metadatos para que pueda encontrar exactamente lo que necesita sin importar dónde esté almacenado.
Detección de duplicados
Identifica automáticamente archivos duplicados en toda tu biblioteca, ayudándote a recuperar espacio de almacenamiento y a mantener tu colección limpia.
Previsualizaciones de multimedia
Genera miniaturas y vistas previas para fotos y videos para que puedas navegar por tu biblioteca visualmente sin abrir archivos individuales.
Sincronización punto a punto
Sincroniza tu biblioteca organizada en varios dispositivos para que tus etiquetas, colecciones y metadatos estén siempre actualizados en todas partes.
¿Por qué ejecutar Spacedrive en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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