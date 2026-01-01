Implementa SoulSync en una instalación de un solo clic.
Plataforma automatizada de descubrimiento de música y gestión de colecciones que conecta servicios de streaming con tu biblioteca autoalojada.
Elige un plan VPS para SoulSync
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SoulSync
SoulSync es una plataforma inteligente de gestión de música que conecta tus cuentas de streaming — Spotify, Tidal, Qobuz y Deezer — a tu biblioteca de música autoalojada. Duplica automáticamente las listas de reproducción, monitorea a los artistas para nuevos lanzamientos, enriquece los metadatos a través de diez trabajadores en segundo plano paralelos y organiza los archivos descargados utilizando tus convenciones de nomenclatura preferidas.
A diferencia de los servidores multimedia pasivos, SoulSync gestiona activamente tu colección: genera listas de reproducción de descubrimiento personalizadas, sincroniza el historial de escucha y se integra con Plex, Jellyfin o Navidrome para mantener tu biblioteca local al día con tus gustos de streaming. El autoalojamiento mantiene tus datos de escucha privados y tu colección totalmente bajo tu control.
Funciones clave de SoulSync
Sincronización de servicio de streaming
Sincroniza listas de reproducción de Spotify, Tidal, Qobuz y Deezer directamente con tu biblioteca de música local con actualizaciones automáticas.
Seguimiento de lanzamientos de artistas
Sigue a tus artistas favoritos y descarga automáticamente los nuevos lanzamientos tan pronto como aparezcan en las plataformas de streaming conectadas.
Enriquecimiento de metadatos
Diez trabajadores en segundo plano paralelos extraen carátulas, letras y etiquetas de MusicBrainz, Spotify, Genius y LRClib para mantener su colección bien organizada.
Integración de servidor multimedia
Conéctate a Plex, Jellyfin o Navidrome para que tu biblioteca local se mantenga sincronizada con tu historial de streaming y tus listas de reproducción.
Listas de reproducción para descubrir
Genera listas de reproducción personalizadas — Radar de Novedades, Descubrimiento Semanal, y mezclas por década o género — basadas en tus hábitos de escucha.
¿Por qué ejecutar SoulSync en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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