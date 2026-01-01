Implementa Songloft con un solo clic.
Servidor de música personal autoalojado con API compatible con Subsonic, sandbox de plugins JS y un reproductor web integrado.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Songloft
Songloft es un servidor de música personal ligero escrito en Go que escanea tu biblioteca local, extrae carátulas y metadatos de archivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG y M4A, y transmite todo a través de una interfaz web integrada o cualquier cliente compatible con Subsonic. Un sandbox de plugins QuickJS extiende el servidor con fuentes de audio personalizadas, proveedores de metadatos y control de dispositivos sin necesidad de recompilar el binario.
Alojar Songloft por tu cuenta mantiene tu colección de música, historial de escucha y sesiones autenticadas con JWT completamente en tu VPS — sin telemetría, sin análisis de terceros y sin un catálogo comercial rotatorio que decida qué permanece disponible. El binario sin CGO funciona cómodamente en hardware de baja potencia mientras sigue manejando la transcodificación sobre la marcha y sesiones multidispositivo.
Funciones clave de Songloft
Soporte de API Subsonic
Conecte cualquier cliente móvil o de escritorio compatible con Subsonic y transmita su biblioteca sin estar limitado a una sola aplicación oficial.
Entorno de pruebas de plugin JS
Los plugins basados en QuickJS con un modelo de permisos y recarga en caliente le permiten añadir fuentes de audio personalizadas, proveedores de metadatos e integraciones de dispositivos.
Escaneo de biblioteca local
El escaneo automático de carpetas extrae etiquetas y carátulas de archivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG y M4A para que su biblioteca se mantenga actualizada a medida que añade canciones.
Reproductor web integrado
Un frontend web completo viene con la imagen completa, lo que le proporciona un reproductor basado en navegador listo para usar sin necesidad de implementar un cliente separado.
Autenticación JWT
La autenticación JWT de doble token con tokens de acceso y actualización separados soporta sesiones multidispositivo y revocación por dispositivo.
API REST con Swagger
Una API REST documentada con interfaz de usuario Swagger integrada facilita la integración de Songloft con clientes personalizados, automatizaciones y paneles de control.
¿Por qué ejecutar Songloft en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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