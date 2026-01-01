Implementa Sonarr con un solo clic.
Gestor de colecciones de series de TV automatizado que monitorea, descarga, renombra y organiza episodios de Usenet y torrents.
Elige un plan VPS para Sonarr
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Sonarr
Sonarr es un gestor integral de colecciones de series de TV y un grabador de vídeo personal para usuarios de Usenet y BitTorrent. Monitoriza los feeds RSS en busca de nuevos lanzamientos de episodios, los descarga automáticamente a través de tu cliente de descarga preferido y organiza los archivos resultantes con una nomenclatura coherente, todo sin intervención manual. Como miembro principal de la suite arr, Sonarr se integra a la perfección con Radarr, Prowlarr y servidores multimedia como Plex y Jellyfin.
Implementar Sonarr en tu VPS significa que funciona 24/7, capturando nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, incluso cuando tu computador de casa está apagado. El almacenamiento persistente protege las configuraciones de tu biblioteca y los perfiles de calidad, mientras que la API REST permite la integración con herramientas de gestión de solicitudes para construir un ecosistema multimedia doméstico totalmente automatizado.
Funciones clave de Sonarr
Monitoreo de episodios automatizado
Rastrea los próximos episodios a través de feeds RSS y los descarga automáticamente en el momento en que las nuevas entregas estén disponibles.
Gestión de Perfiles de Calidad
Defina las resoluciones, códecs y tamaños de archivo preferidos por serie, y permita que Sonarr actualice automáticamente a mejores versiones cuando aparezcan.
Descargar Integración de Cliente
Se conecta a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet y más — compatible con flujos de trabajo de torrent y Usenet desde una sola interfaz.
Sincronización de Servidor Multimedia
Activa las actualizaciones automáticas de la biblioteca en Plex, Jellyfin, Emby y Kodi después de cada descarga, manteniendo tu servidor multimedia actualizado sin necesidad de actualizaciones manuales.
Manejo de paquete de temporada
Procesa de forma inteligente las descargas de paquetes de temporada extrayendo episodios individuales y asociándolos con las entradas de series monitoreadas.
¿Por qué ejecutar Sonarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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