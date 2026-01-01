slskd es un cliente moderno de cÃ³digo abierto para la red peer-to-peer de Soulseek, entregado completamente a travÃ©s de una interfaz web responsiva. Reemplaza los clientes de escritorio heredados de Soulseek con un servidor autoalojado al que puedes acceder desde cualquier navegador, permitiÃ©ndote buscar y descargar mÃºsica, archivos sin pÃ©rdida y otro contenido compartido por millones de usuarios de Soulseek las 24 horas del dÃ­a, incluso cuando tu computador de escritorio estÃ© apagado.

Autoalojar slskd en un VPS significa que tus descargas se ejecutan continuamente en segundo plano sin ocupar una mÃ¡quina local. Todas las configuraciones son gestionables a travÃ©s de la interfaz de usuario web integrada o un archivo de configuraciÃ³n YAML remoto, dÃ¡ndote control total sobre los directorios compartidos, las colas de descarga, los lÃ­mites de transferencia y los permisos de usuario.