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Cliente web de cÃ³digo abierto para la red Soulseek de mÃºsica y de intercambio de archivos peer-to-peer.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con slskd

slskd es un cliente moderno de cÃ³digo abierto para la red peer-to-peer de Soulseek, entregado completamente a travÃ©s de una interfaz web responsiva. Reemplaza los clientes de escritorio heredados de Soulseek con un servidor autoalojado al que puedes acceder desde cualquier navegador, permitiÃ©ndote buscar y descargar mÃºsica, archivos sin pÃ©rdida y otro contenido compartido por millones de usuarios de Soulseek las 24 horas del dÃ­a, incluso cuando tu computador de escritorio estÃ© apagado.

Autoalojar slskd en un VPS significa que tus descargas se ejecutan continuamente en segundo plano sin ocupar una mÃ¡quina local. Todas las configuraciones son gestionables a travÃ©s de la interfaz de usuario web integrada o un archivo de configuraciÃ³n YAML remoto, dÃ¡ndote control total sobre los directorios compartidos, las colas de descarga, los lÃ­mites de transferencia y los permisos de usuario.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de slskd

Interfaz web

Gestiona bÃºsquedas, descargas y transferencias desde cualquier navegador sin instalar un cliente de escritorio.

Descargas continuas en segundo plano

Funciona como un servidor persistente para que las descargas en cola se completen incluso cuando su mÃ¡quina local estÃ© apagada.

ConfiguraciÃ³n remota

Ajuste todas las configuraciones en vivo a travÃ©s de la interfaz de usuario web o editando un archivo de configuraciÃ³n YAML de forma remota sin reiniciar.

GestiÃ³n de la cola de transferencias

Monitoree las colas de carga y descarga, establezca lÃ­mites de velocidad y priorice las transferencias desde un Ãºnico panel de control.

Controles de usuario y para compartir

Define quÃ© directorios compartir, establece privilegios por usuario y gestiona quiÃ©n puede navegar o descargar tus archivos.

Â¿Por quÃ© ejecutar slskd en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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Immich es una soluciÃ³n autoalojada de alto rendimiento para gestionar fotos y vÃ­deos

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