Shynet es una plataforma de análisis web autoalojada diseñada para propietarios de sitios web preocupados por la privacidad. A diferencia de las herramientas de análisis comerciales, Shynet rastrea el comportamiento de los visitantes sin cookies, huellas digitales ni recopilación de datos personales, lo que la hace totalmente compatible con el GDPR y regulaciones de privacidad similares, sin necesidad de banners de cookies o diálogos de consentimiento.

Implementar Shynet en su propio VPS significa que los datos de sus visitantes nunca abandonan su infraestructura. Obtiene métricas claras y significativas —sesiones, referentes, tiempos de carga y datos geográficos— mientras respeta la privacidad de sus usuarios y mantiene la propiedad total de sus análisis.