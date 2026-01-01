Implementa Shynet con instalación en un solo clic.
Plataforma de analítica web respetuosa con la privacidad que funciona sin cookies y te da la propiedad total de tus datos.
Elige un plan VPS para Shynet
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Shynet
Shynet es una plataforma de análisis web autoalojada diseñada para propietarios de sitios web preocupados por la privacidad. A diferencia de las herramientas de análisis comerciales, Shynet rastrea el comportamiento de los visitantes sin cookies, huellas digitales ni recopilación de datos personales, lo que la hace totalmente compatible con el GDPR y regulaciones de privacidad similares, sin necesidad de banners de cookies o diálogos de consentimiento.
Implementar Shynet en su propio VPS significa que los datos de sus visitantes nunca abandonan su infraestructura. Obtiene métricas claras y significativas —sesiones, referentes, tiempos de carga y datos geográficos— mientras respeta la privacidad de sus usuarios y mantiene la propiedad total de sus análisis.
Funciones clave de Shynet
Seguimiento sin cookies
Recopila análisis sin cookies ni huellas digitales, eliminando la necesidad de banners de consentimiento y manteniéndote en cumplimiento con GDPR y CCPA.
Propiedad de los datos autoalojados
Todos los datos de los visitantes permanecen en su VPS — sin compartir con terceros, sin intermediarios de datos, sin dependencia de plataforma.
Script de incrustación ligero
Un solo fragmento de JavaScript o un rastreador de píxeles 1x1 sin JS se integra con cualquier sitio web o generador de sitios estáticos.
Gestión multisitio
Administre análisis para múltiples sitios web desde un solo panel de control, con controles de acceso por sitio para equipos.
Datos de sesión en tiempo real
Ver sesiones activas, fuentes de referencia, tiempos de carga de la página y desglose geográfico en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Shynet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
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Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web enfocado en la privacidad.