SerpBear es un rastreador de ranking SEO de código abierto y autoalojado que monitorea cómo se posicionan sus dominios para las palabras clave elegidas en Google, Bing, Yahoo, Yandex y DuckDuckGo. Obtiene las posiciones diarias en los resultados de búsqueda (SERP), grafica el historial de ranking y muestra los movimientos para que pueda reaccionar a los cambios de algoritmo, las actualizaciones de contenido y la actividad de la competencia sin pagar tarifas por palabra clave a un servicio SaaS de seguimiento de ranking.

Alojar SerpBear en su propio VPS le brinda dominios y palabras clave ilimitados, integración opcional con Google Search Console para impresiones y clics, y notificaciones por correo electrónico o webhook cuando cambien los rankings. Los datos residen en su infraestructura, por lo que los archivos históricos de ranking permanecen suyos en lugar de desaparecer cuando una suscripción SaaS caduca.