Implementa Seerr con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma unificada de solicitudes de contenido multimedia para Jellyfin, Plex y Emby con cumplimiento automatizado a travÃ©s de Sonarr y Radarr.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Seerr
Seerr es una plataforma de cÃ³digo abierto para la solicitud y descubrimiento de contenido multimedia que unifica lo mejor de Overseerr y Jellyseerr en una sola aplicaciÃ³n con soporte nativo para Jellyfin, Plex y Emby. Los usuarios buscan pelÃculas y series, envÃan solicitudes y los administradores las aprueban a travÃ©s de un panel de control limpio, mientras que Sonarr y Radarr se encargan de la descarga real automÃ¡ticamente.
Autoalojar Seerr mantiene las credenciales del servidor multimedia y las claves API dentro de tu propia infraestructura, mientras que ofrece a familiares y amigos una forma pulcra de solicitar contenido sin acceso directo a tus herramientas de automatizaciÃ³n. La disponibilidad 24/7 de la implementaciÃ³n en VPS garantiza que el envÃo de solicitudes y las notificaciones funcionen de manera fiable, independientemente de si tu red domÃ©stica estÃ¡ en lÃnea.
Funciones clave de Seerr
Soporte multi-servidor
Funciona con Jellyfin, Plex y Emby, incluyendo inicio de sesiÃ³n Ãºnico, para que los usuarios inicien sesiÃ³n con las mismas credenciales que usan para su servidor multimedia.
IntegraciÃ³n de Sonarr y Radarr
EnvÃa automÃ¡ticamente las solicitudes aprobadas a Sonarr para series de televisiÃ³n y a Radarr para pelÃculas, completando todo el flujo desde la solicitud hasta la biblioteca.
PrevenciÃ³n de Duplicados
Escanea las bibliotecas de medios existentes antes de aceptar solicitudes, evitando descargas innecesarias de contenido que ya estÃ¡ disponible.
Permisos granulares
Los controles de acceso basados en roles y las cuotas de solicitud por usuario permiten a los administradores gestionar quÃ© pueden solicitar los usuarios y con quÃ© frecuencia.
Notificaciones Multicanal
EnvÃa alertas de aprobaciÃ³n y disponibilidad a travÃ©s de Discord, Telegram, Slack, correo electrÃ³nico y webhooks para mantener a los usuarios informados sobre sus solicitudes.
Â¿Por quÃ© ejecutar Seerr en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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