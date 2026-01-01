Bitwarden es el servidor oficial de gestor de contraseñas construido y mantenido por Bitwarden Inc. Esta plantilla despliega Bitwarden lite, la distribución de contenedor único del proveedor, junto con una base de datos MariaDB dedicada. A diferencia de las reimplementaciones comunitarias de la API de Bitwarden, ejecuta el mismo código de servidor que Bitwarden envía a sus propios clientes, por lo que el comportamiento de la bóveda, la criptografía y la cadencia de actualización provienen directamente del proveedor.

El autoalojamiento en su propio VPS mantiene cada elemento de la bóveda, archivo adjunto y archivo dentro de la infraestructura que usted controla, mientras sus dispositivos siguen usando las extensiones oficiales de navegador, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y CLI de Bitwarden. Traefik se encarga del contenedor con certificados automáticos de Let's Encrypt, satisfaciendo el requisito HTTPS que los clientes de Bitwarden exigen. Bitwarden recomienda lite para uso personal y laboratorios caseros.