Convierte tu WhatsApp en un CRM con IA

Trata a tus contactos como si fueran un negocio. Conecta tu WhatsApp. Gestiona clientes potenciales. Cierra ventas.
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Convierte tu WhatsApp en un CRM con IA

Cómo crear un CRM de WhatsApp para tu negocio

01

Describe tu idea o elige una plantilla.

Describe cómo funciona tu negocio y la IA creará un CRM a tu medida, o bien, empieza directamente con una de nuestras plantillas prediseñadas. No se requiere programación.
02

Conecta tu WhatsApp con tu CRM.

Con tan solo unos clics, tu WhatsApp estará conectado a tu CRM mediante la integración con Twilio.
03

Personaliza tu CRM

Personaliza tu CRM para que sea único para tu negocio. Simplemente conversa con la IA para editar el diseño, el contenido y personalizar las páginas.

Elige una plantilla. Hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y pon tu sitio web en línea más rápido.

Plantillas prediseñadas

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Todo lo que necesitas para crear tu CRM, en un solo lugar.

Crea y gestiona un CRM personalizado según tus necesidades.

Crea y gestiona un CRM personalizado según tus necesidades.

Describe cómo funciona tu negocio y Horizons creará un CRM que se adapte perfectamente a tu flujo de trabajo: tu cartera de clientes, tus etiquetas, tu ritmo de seguimiento. No necesitas un equipo de TI.

Propiedad total de los datos

A diferencia de WhatsApp o las tiendas en redes sociales, un sitio web con tecnología Horizons te ofrece control total sobre los datos de tus clientes, protegiéndote de los cambios en las políticas de la plataforma o de la suspensión de la cuenta.

IA integrada

Automatice los flujos de trabajo y las respuestas, y mantenga su negocio en marcha incluso mientras duerme.

Comience con una plantilla prediseñada.

No es necesario crear tu CRM desde cero. Las plantillas te facilitan el inicio con configuraciones complejas, estructura de aplicaciones y flujos de trabajo predefinidos.

Infraestructura profesional

Alojamiento web profesional, dominio personalizado y correo electrónico empresarial en un solo lugar: todo lo necesario para generar confianza con tu audiencia.

Consulta nuestro tutorial paso a paso.

Sigue nuestro videotutorial o guía práctica, con instrucciones paso a paso sobre cómo pasar de una idea a un proyecto real en cuestión de minutos:
Cómo crear un CRM de WhatsApp con IA

Cómo crear un CRM de WhatsApp con IA

Tutorial
Video

¿Listo para convertir tu idea de proyecto única en realidad?

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WhatsApp CRM FAQs

Aquí encontrará las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos sobre la creación de CRM para WhatsApp.

What is a WhatsApp CRM?

Un CRM de WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar las relaciones con tus clientes directamente a través de WhatsApp. En lugar de perder el rastro de las conversaciones, puedes organizar tus contactos, hacer un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas y cerrar acuerdos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, se conecta con tus clientes donde ya están: en WhatsApp.

¿Qué puedo hacer con mi CRM de WhatsApp?

Con un CRM para WhatsApp, puedes organizar y gestionar tus contactos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales mediante un embudo de ventas visual, automatizar mensajes y aceptar pagos, todo conectado a tu WhatsApp. Además, puedes personalizarlo para adaptarlo a las necesidades específicas de tu negocio mediante inteligencia artificial, sin necesidad de conocimientos de programación.

¿Necesito conocimientos de programación para crear un CRM de WhatsApp con IA?

No se requieren conocimientos de programación. Con la plataforma de codificación Vibe de Hostinger Horizons, puedes crear tu propio CRM de WhatsApp simplemente chateando con la IA, o partir de una plantilla prediseñada y personalizarla en tu propio idioma; la plataforma se encarga del código, el diseño y el contenido.

¿Cómo puedo crear un CRM de WhatsApp con Hostinger Horizons?

Con Hostinger Horizons, crear una aplicación CRM para WhatsApp es fácil. Aquí te mostramos cómo hacerlo en unos pocos pasos:

  • Utiliza nuestro creador de aplicaciones con IA o una de nuestras plantillas prediseñadas para empezar a crear gratis.
  • Personaliza todo según las necesidades de tu negocio conversando con la IA; esto es lo que se conoce como codificación intuitiva: sin conocimientos técnicos, solo tus ideas en lenguaje sencillo.
  • Elige un plan para desbloquear más sugerencias y publica tu CRM con un solo clic.
  • Conecta tu WhatsApp con tu CRM mediante una integración de Twilio.

También puedes seguir nuestra guía sobre cómo crear un CRM para ventas o explorar nuestros videotutoriales.

¿Cuánto tiempo se tarda en configurar un CRM de WhatsApp?

Depende de cuánto quieras personalizarlo. Puedes empezar en minutos con una plantilla prediseñada, pero si quieres adaptar cada detalle a tu negocio, puede que te lleve más tiempo. En cualquier caso, Hostinger Horizons hace que el proceso sea lo más rápido e intuitivo posible: solo tienes que chatear con la IA y ella se encarga de todo.

¿Puedo personalizar el CRM para adaptarlo a las necesidades específicas de mi negocio?

Sí, con Hostinger Horizons puedes personalizarlo todo. Simplemente describe lo que necesitas con tus propias palabras y la IA ajustará el diseño, el contenido y la funcionalidad por ti. Tanto si necesitas un embudo de ventas específico, campos de contacto personalizados o un diseño único, puedes seguir perfeccionándolo mediante conversaciones hasta que se adapte perfectamente a tu negocio.

¿Es gratuito usar Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons no es gratuito, pero puedes probarlo antes de contratar un plan. Consulta nuestra guía detallada sobre cómo empezar y sacarle el máximo partido.

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