Depende de cuánto quieras personalizarlo. Puedes empezar en minutos con una plantilla prediseñada, pero si quieres adaptar cada detalle a tu negocio, puede que te lleve más tiempo. En cualquier caso, Hostinger Horizons hace que el proceso sea lo más rápido e intuitivo posible: solo tienes que chatear con la IA y ella se encarga de todo.