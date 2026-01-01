Convierte tu WhatsApp en un CRM con IA
Cómo crear un CRM de WhatsApp para tu negocio
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WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Un CRM de WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar las relaciones con tus clientes directamente a través de WhatsApp. En lugar de perder el rastro de las conversaciones, puedes organizar tus contactos, hacer un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas y cerrar acuerdos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, se conecta con tus clientes donde ya están: en WhatsApp.
¿Qué puedo hacer con mi CRM de WhatsApp?
Con un CRM para WhatsApp, puedes organizar y gestionar tus contactos, realizar un seguimiento de los clientes potenciales mediante un embudo de ventas visual, automatizar mensajes y aceptar pagos, todo conectado a tu WhatsApp. Además, puedes personalizarlo para adaptarlo a las necesidades específicas de tu negocio mediante inteligencia artificial, sin necesidad de conocimientos de programación.
¿Necesito conocimientos de programación para crear un CRM de WhatsApp con IA?
No se requieren conocimientos de programación. Con la plataforma de codificación Vibe de Hostinger Horizons, puedes crear tu propio CRM de WhatsApp simplemente chateando con la IA, o partir de una plantilla prediseñada y personalizarla en tu propio idioma; la plataforma se encarga del código, el diseño y el contenido.
¿Cómo puedo crear un CRM de WhatsApp con Hostinger Horizons?
Con Hostinger Horizons, crear una aplicación CRM para WhatsApp es fácil. Aquí te mostramos cómo hacerlo en unos pocos pasos:
- Utiliza nuestro creador de aplicaciones con IA o una de nuestras plantillas prediseñadas para empezar a crear gratis.
- Personaliza todo según las necesidades de tu negocio conversando con la IA; esto es lo que se conoce como codificación intuitiva: sin conocimientos técnicos, solo tus ideas en lenguaje sencillo.
- Elige un plan para desbloquear más sugerencias y publica tu CRM con un solo clic.
- Conecta tu WhatsApp con tu CRM mediante una integración de Twilio.
También puedes seguir nuestra guía sobre cómo crear un CRM para ventas o explorar nuestros videotutoriales.
¿Cuánto tiempo se tarda en configurar un CRM de WhatsApp?
¿Puedo personalizar el CRM para adaptarlo a las necesidades específicas de mi negocio?
¿Es gratuito usar Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons no es gratuito, pero puedes probarlo antes de contratar un plan. Consulta nuestra guía detallada sobre cómo empezar y sacarle el máximo partido.