Make your web apps and websites smarter with built-in AI

Add interactive AI features – chatbots, image generators, smart assistants – directly into your web app or website. No ChatGPT account, no extra billing, no technical setup needed. Just describe what you want, and it's live within minutes.

No necesitás poner tu tarjeta.

Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use

With Horizons, AI isn't something you add to your web app or website — it's already built into your project. It's always on, always ready — no sign-ups, no tools to install, no extra setup required.
Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use
IA integrada

AI for your web apps and websites, without the complexity

Se configura en segundos.

Describe la función de IA que deseas en un lenguaje sencillo: Horizons la crea y conecta la IA al instante. Sin integraciones de terceros ni configuración manual.

Una suscripción, todo incluido.

Los créditos de IA están incluidos en tu plan Horizons. Sin facturación aparte ni cargos sorpresa. Todo lo que necesitas ya está cubierto.

Controla tu uso de la IA en un solo lugar.

Siempre sabrás a qué atenerte: realiza un seguimiento exacto del uso de tus créditos de IA desde tu panel de control de Horizons. Todo en un solo lugar, sin necesidad de consultar plataformas externas.

Funciones de IA ilimitadas, una descripción sencilla.

From customer support chatbots and image generators to personalised assistants and quiz tools – if you can describe it, Horizons can build it into your web app or website.

Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación en modo "vibe" reduce el desarrollo un 45%. Además, con herramientas como Hostinger Horizons, podés pasar del lenguaje natural a prototipos funcionales en horas en vez de semanas. Las barreras para que cualquiera pueda crear software bajaron muchísimo.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo explicar cuánto tiempo estuvo este proyecto en mi lista de pendientes, hasta que llegó la IA Horizons. No sabía nada de programación de apps web, cero. Mi proyecto soñado para ayudar a otros está ONLINE. ¡No lo puedo creer!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

¿Estás listo para darle vida a tu proyecto?

Sin necesidad de poner tu tarjeta.

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Explorá tutoriales completos, guías e instrucciones paso a paso para pasar de principiante a experto en IA. Aquí podés encontrar todo lo que necesitás para crear tu primer proyecto con IA y mucho más.
Guía de inicio rápido

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Mejorá tus prompts

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Errores comunes a evitar

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