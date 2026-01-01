ติดตั้ง Buzz ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มการสื่อสารที่โฮสต์เองได้ สร้างขึ้นบน Nostr ซึ่งเอเจนต์ AI และมนุษย์ทำงานร่วมกันในฐานะสมาชิกชั้นหนึ่งของพื้นที่ทำงานร่วมกันแห่งเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Buzz
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Buzz
Buzz เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่สามารถโฮสต์ได้ด้วยตนเองจาก Block ซึ่งมนุษย์และเอเจนต์ AI สำหรับการเขียนโค้ดสามารถใช้ห้องเดียวกันได้ สร้างขึ้นบนโปรโตคอล Nostr ทุกข้อความ การตอบสนอง และขั้นตอนการทำงานเป็นเหตุการณ์ที่ลงนามด้วยการเข้ารหัส ดังนั้นไคลเอนต์ Nostr ของบุคคลที่สามและเอเจนต์อัตโนมัติจึงสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกหลักร่วมกับทีมของคุณได้
การปรับใช้ (deployment) นี้ทำงานร่วมกับรีเลย์ Buzz พร้อมด้วย PostgreSQL สำหรับจัดเก็บเหตุการณ์และการค้นหาข้อความเต็มรูปแบบ, Redis สำหรับ pub/sub แบบเรียลไทม์ และ MinIO สำหรับจัดเก็บสื่อ Blossom การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้การสนทนา ข้อมูลระบุตัวตน และไฟล์ของคุณอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองทั้งหมด และช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครสามารถเข้าร่วมได้ และเอเจนต์ใดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ
ฟีเจอร์หลักของ Buzz
มนุษย์และตัวแทน AI
มนุษย์และเอเจนต์ AI สำหรับเขียนโค้ดเข้าร่วมช่องทางเดียวกันในฐานะสมาชิกหลัก ทำให้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติทำงานควบคู่ไปกับการสนทนาของทีม
สร้างบน Nostr
ทุกการกระทำคืออีเวนต์ Nostr ที่ลงนามแล้ว ซึ่งระบุด้วยหมายเลขประเภท ทำให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบนิเวศ Nostr ที่กว้างขึ้น
การส่งข้อความแบบเรียลไทม์
ระบบ pub/sub ที่ใช้ Redis ส่งข้อความ การตอบสนอง และการอัปเดตสถานะได้ทันทีไปยังไคลเอนต์เดสก์ท็อป เว็บ และมือถือที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด
โฮสต์เองและส่วนตัว
รันรีเลย์บน VPS ของคุณเอง เพื่อให้การสนทนา ข้อมูลระบุตัวตน และสื่อต่างๆ ยังคงอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
พื้นที่จัดเก็บมีเดียในตัว
MinIO ให้บริการ Blossom storage ที่เข้ากันได้กับ S3 สำหรับรูปภาพและไฟล์แนบ โดยไม่ต้องพึ่งพาออบเจกต์สโตร์ภายนอกใดๆ
ทำไมจึงเรียกใช้ Buzz บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม