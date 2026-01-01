Öka din byrås intäkter och rykte
Partnerförmåner som hjälper din byrå att växa
Tjäna återkommande provisioner
Förvandla varje remiss till löpande intäkter. Tjäna 20 % på nya remisser och 10 % på kundförnyelser, korsförsäljning och uppgraderingar.
Bli hittad i byråkatalogen
Visa upp din byrå i Hostingers byråkatalog och hjälp potentiella kunder att upptäcka dina tjänster.
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20 % rabatt på webbhotell
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Applicera på en minut
Få godkänt
Väx och tjäna
Ta inte bara vårt ord för det
"Vi hänvisar ärligt till Hostinger som riktmärket för våra ingenjörer när vi tillhandahåller support."
”Jag kunde hantera webbhotell, domännamn och SSL-certifikat på ett ställe, vilket var riktigt uppfriskande.”
"Hostinger är den bästa webbhotellsleverantören jag någonsin använt. Supporten är fantastisk och priserna är oslagbara."
"Jag har rekommenderat mina kunder att migrera till Hostinger. Allt är enkelt och nya funktioner kommer ut hela tiden."
"Tack vare Hostingers enkla instrumentpanel kan vi hantera vår WordPress-webbplats själva."
"Vi hänvisar ärligt till Hostinger som riktmärket för våra ingenjörer när vi tillhandahåller support."
”Jag kunde hantera webbhotell, domännamn och SSL-certifikat på ett ställe, vilket var riktigt uppfriskande.”
"Hostinger är den bästa webbhotellsleverantören jag någonsin använt. Supporten är fantastisk och priserna är oslagbara."
"Jag har rekommenderat mina kunder att migrera till Hostinger. Allt är enkelt och nya funktioner kommer ut hela tiden."
"Tack vare Hostingers enkla instrumentpanel kan vi hantera vår WordPress-webbplats själva."
Vanliga frågor om partnerprogrammet
Vem kan ansöka?
Programmet är öppet för webbproffs som tillhandahåller tjänster till andra – frilansare, webbbyråer och marknadsföringsbyråer är alla välkomna. Du är i Early Access, och för att bli godkänd måste du uppfylla alla följande:
- Värda 10+ webbplatser på Hostinger
- Ha en professionell, befintlig webbplats med tydlig information om dina tjänster
- Använd en arbets-e-postadress som matchar din företagsdomän (Gmail, Yahoo och andra generiska leverantörer accepteras inte)
- Ha ett företagsnamn som kan verifieras genom grundläggande webbnärvaro
- Skicka in en autentisk företagsbeskrivning, inte kopierad från någon annanstans
- Ingen historik av avstängning på grund av missbruk på Hostinger
- Verka på en marknad som Hostinger inte uttryckligen har uteslutit
Hur går jag med?
För att ansöka måste du gå till hPanel → Agency Hub → Partnerprogram. Ansökningar granskas innan de godkänns.
Hur skiljer sig detta från remissprogrammet?
Partnerprogrammet är en djupare, mer långsiktig relation. Du får en offentlig profil, inkommande leads och förmåner som växer i takt med att du får fler kunder hos Hostinger.
Vilka fördelar får partners?
- Möjlighet att listas i byråkatalogen
- Återkommande provisioner på korsförsäljning och förnyelser, inte bara första köpet
- Inkommande leads levererade till din Agency Hub-instrumentpanel
- Co-branded remisslandningssida och remisskuponger
- Exklusiva remisserbjudanden för kunder du värvar
- 20 % rabatt på byråhosting på nya köp
- Ett Partner-märke för din egen webbplats
- Prioriterad teknisk support
Är Hostinger involverat i det arbete jag gör för en klient?
Nej. Prissättning, omfattning och leverans är mellan dig och kunden.
Hur spårar jag hänvisade kunder och provisioner?
Godkända partners får en dedikerad remissdashboard i hPanel (Agency Hub → Referenser → Mina intäkter → Kunder). Den visar alla remitterade kunder, med provisionsinformation – kvalificerade, godkända, remitterade produkter och fullständig händelsehistorik – tillgänglig genom att klicka på varje kund.
Finns det ett minimikrav på aktivitet för att förbli partner?
Ja. För att behålla din partnerstatus måste du hänvisa minst 100 USD i intäkter via hänvisningsprogrammet till Hostinger. Om du faller under denna gräns riskerar ditt konto att tas bort från programmet.
Kan jag lämna programmet?
Ja, när som helst, via Agency Hub i hPanel. Din katalogprofil tas bort och inkommande leads stoppas.