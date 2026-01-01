Hostinger partnerprogram

Öka din byrås intäkter och rykte

Bli upptäckt i Hostinger-byråkatalogen
Tjäna återkommande provisioner på dina klientförnyelser
Bygg förtroende med ett Hostinger Partner-märke
Ansök nu
Öka din byrås intäkter och rykte

Partnerförmåner som hjälper din byrå att växa

Tjäna mer

Tjäna återkommande provisioner

Förvandla varje remiss till löpande intäkter. Tjäna 20 % på nya remisser och 10 % på kundförnyelser, korsförsäljning och uppgraderingar.

Tjäna återkommande provisioner
Öka antalet kunder

Bli hittad i byråkatalogen

Visa upp din byrå i Hostingers byråkatalog och hjälp potentiella kunder att upptäcka dina tjänster.

Bli hittad i byråkatalogen

Exklusiva rekommendationserbjudanden

Få exklusiva hänvisningskuponger att dela med de kunder du tar till Hostinger.

Sammarknadsför med Hostinger

Skaffa en gemensamt varumärkesbaserad hänvisningslandningssida att dela med potentiella kunder och bidra till att driva konverteringar.

20 % rabatt på webbhotell

Betala mindre för webbhotell med en exklusiv partnerrabatt på 20 %.
Hur det fungerar

Börja i tre steg

01

Applicera på en minut

Logga in på ditt Hostinger-konto, gå till Agency Hub och slutför registreringsstegen för partnerprogrammet.
02

Få godkänt

Vårt partnerteam granskar din ansökan och hjälper dig att komma igång snabbt, vanligtvis inom två arbetsdagar.
03

Väx och tjäna

Börja tjäna återkommande provisioner, skaffa ditt Hostinger Partner-märke och ansök om att bli listad i byråkatalogen.
Bygg förtroende

Visa kunder att du är en betrodd Hostinger-partner

Bli officiellt verifierad av Hostinger
Visa märket på din webbplats
Ge potentiella kunder mer förtroende för din byrå
Ansök nu
Visa kunder att du är en betrodd Hostinger-partner

Ta inte bara vårt ord för det

Se vad kunder runt om i världen säger om sina erfarenheter med Hostinger.

"Vi hänvisar ärligt till Hostinger som riktmärket för våra ingenjörer när vi tillhandahåller support."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medgrundare av Nohma

”Jag kunde hantera webbhotell, domännamn och SSL-certifikat på ett ställe, vilket var riktigt uppfriskande.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Smed

"Hostinger är den bästa webbhotellsleverantören jag någonsin använt. Supporten är fantastisk och priserna är oslagbara."

Jordi Robert

Jordi Robert

Marknadsföringsexpert

"Jag har rekommenderat mina kunder att migrera till Hostinger. Allt är enkelt och nya funktioner kommer ut hela tiden."

Anna Franques

Anna Franques

Digital designer och utvecklare

"Tack vare Hostingers enkla instrumentpanel kan vi hantera vår WordPress-webbplats själva."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Företagsägare

"Vi hänvisar ärligt till Hostinger som riktmärket för våra ingenjörer när vi tillhandahåller support."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medgrundare av Nohma

”Jag kunde hantera webbhotell, domännamn och SSL-certifikat på ett ställe, vilket var riktigt uppfriskande.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Smed

"Hostinger är den bästa webbhotellsleverantören jag någonsin använt. Supporten är fantastisk och priserna är oslagbara."

Jordi Robert

Jordi Robert

Marknadsföringsexpert

"Jag har rekommenderat mina kunder att migrera till Hostinger. Allt är enkelt och nya funktioner kommer ut hela tiden."

Anna Franques

Anna Franques

Digital designer och utvecklare

"Tack vare Hostingers enkla instrumentpanel kan vi hantera vår WordPress-webbplats själva."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Företagsägare

Vanliga frågor om partnerprogrammet

Hitta svar på de vanligaste frågorna om Hostinger Partnerprogram.

Programmet är öppet för webbproffs som tillhandahåller tjänster till andra – frilansare, webbbyråer och marknadsföringsbyråer är alla välkomna. Du är i Early Access, och för att bli godkänd måste du uppfylla alla följande:

  • Värda 10+ webbplatser på Hostinger
  • Ha en professionell, befintlig webbplats med tydlig information om dina tjänster
  • Använd en arbets-e-postadress som matchar din företagsdomän (Gmail, Yahoo och andra generiska leverantörer accepteras inte)
  • Ha ett företagsnamn som kan verifieras genom grundläggande webbnärvaro
  • Skicka in en autentisk företagsbeskrivning, inte kopierad från någon annanstans
  • Ingen historik av avstängning på grund av missbruk på Hostinger
  • Verka på en marknad som Hostinger inte uttryckligen har uteslutit

För att ansöka måste du gå till hPanel → Agency Hub → Partnerprogram. Ansökningar granskas innan de godkänns.

Partnerprogrammet är en djupare, mer långsiktig relation. Du får en offentlig profil, inkommande leads och förmåner som växer i takt med att du får fler kunder hos Hostinger.

  • Möjlighet att listas i byråkatalogen
  • Återkommande provisioner på korsförsäljning och förnyelser, inte bara första köpet
  • Inkommande leads levererade till din Agency Hub-instrumentpanel
  • Co-branded remisslandningssida och remisskuponger
  • Exklusiva remisserbjudanden för kunder du värvar
  • 20 % rabatt på byråhosting på nya köp
  • Ett Partner-märke för din egen webbplats
  • Prioriterad teknisk support

Nej. Prissättning, omfattning och leverans är mellan dig och kunden.

Godkända partners får en dedikerad remissdashboard i hPanel (Agency Hub → Referenser → Mina intäkter → Kunder). Den visar alla remitterade kunder, med provisionsinformation – kvalificerade, godkända, remitterade produkter och fullständig händelsehistorik – tillgänglig genom att klicka på varje kund.

Ja. För att behålla din partnerstatus måste du hänvisa minst 100 USD i intäkter via hänvisningsprogrammet till Hostinger. Om du faller under denna gräns riskerar ditt konto att tas bort från programmet.

Ja, när som helst, via Agency Hub i hPanel. Din katalogprofil tas bort och inkommande leads stoppas.

Bli en betrodd partner

Ansök till Hostinger Partnerprogram och lås upp nya sätt att attrahera kunder, tjäna återkommande provisioner och bygga upp trovärdighet.

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