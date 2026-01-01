Få omedelbar hjälp från Kodee, din AI-supportagent

Kodee hanterar över 45 000 chattar dagligen – hanterar tjänster, skriver blogginlägg och migrerar webbplatser – allt genom en enkel konversation.
Få omedelbar hjälp från Kodee, din AI-supportagent

Din genväg till klart

Kodee finns med dig i alla Hostinger-produkter, även på din telefon – säg bara vad du behöver.

Webbhotell

Migrera en webbplats
Snabba upp det
Skapa en säkerhetskopia
Hitta inställningar i hPanel
Hantera webbplatser, databaser och verktyg
Webbhotell

Varför Kodee är banbrytande

500+ åtgärder och fler fortsätter

Kodee utför över 500 åtgärder på administratörsnivå, inklusive webbplatsmigreringar, säkerhetskopior och serverhälsokontroller.

85 % framgångsgrad

Kodee löser de allra flesta supportförfrågningar på första försöket – inget fram och tillbaka behövs.

Till din tjänst, omedelbart

Kodee är alltid tillgänglig – ingen väntetid i kö eller schemaläggning av återuppringningar. Få hjälp när du behöver den.

Spara pengar för att spara pengar åt dig

Genom att hantera supporten automatiskt hjälper Kodee till att hålla kostnaderna nere och ge dig besparingarna.

Föredrar du WhatsApp? Kodee finns där

Få samma hjälp med planer, installation och felsökning, direkt i appen du redan använder.
Föredrar du WhatsApp? Kodee finns där

Gå med miljontals nöjda kunder

Kodee förstod snabbt min oro och gav tydlig, steg-för-steg-vägledning som löste mitt problem utan någon förvirring.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, deras AI-stöd, är superbt. Jag föredrar det faktiskt framför att prata med en person eftersom jag inte känner mig stressad.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Deras AI-assistent Kodee är VÄLDIGT hjälpsam. Istället för att hänvisa mig till oändliga hjälpdokument, gör den faktiskt saker i mitt konto. Det är som att ha en biträdande systemadministratör i beredskap.

Philip

Philip

Säg bara till Kodee och anse det klart

Säg bara till Kodee och anse det klart

Kodee Vanliga frågor

Hitta svar på de vanligaste frågorna om vår AI-kundsupportmedarbetare Kodee.

Vad är Kodee?

Kodee är Hostingers AI-supportagent – byggd för att hantera dina webbplatser och tjänster via en enkel chatt. Den utför över 500 åtgärder på administratörsnivå, från att migrera webbplatser och skapa säkerhetskopior till att hantera DNS-poster och kontrollera serverhälsa. Läs mer om Kodee.

Vilka Hostinger-produkter stöder Kodee?

Kodee fungerar över hela Hostinger-ekosystemet – webbhotell, WordPress, VPS, Hemsidesbyggare, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domäner och betalningar. Oavsett vad du hanterar finns Kodee där för att hjälpa dig.

Kan Kodee faktiskt göra ändringar i mitt konto, eller svarar det bara på frågor?

Båda – men det som skiljer Kodee från mängden är att det vidtar åtgärder. Istället för att hänvisa dig till ett hjälpdokument ansluter Kodee domäner, uppdaterar DNS-inställningar, installerar plugins och mer, direkt i ditt konto.

Är Kodee tillgängligt på mobilen?

Ja. Kodee är tillgängligt var du än använder Hostinger – inklusive på mobilen och till och med WhatsApp – så omedelbar hjälp är alltid ett meddelande bort, var du än arbetar.

Vad händer om Kodee inte kan lösa mitt problem?

Kodee hanterar 85 % av supportinteraktionerna oberoende. För allt utanför sitt omfång kopplar det dig till en mänsklig specialist så att du aldrig står utan en lösning.

