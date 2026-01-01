Kodee förstod snabbt min oro och gav tydlig, steg-för-steg-vägledning som löste mitt problem utan någon förvirring.
Kodee, deras AI-stöd, är superbt. Jag föredrar det faktiskt framför att prata med en person eftersom jag inte känner mig stressad.
Deras AI-assistent Kodee är VÄLDIGT hjälpsam. Istället för att hänvisa mig till oändliga hjälpdokument, gör den faktiskt saker i mitt konto. Det är som att ha en biträdande systemadministratör i beredskap.
Kodee Vanliga frågor
Vad är Kodee?
Kodee är Hostingers AI-supportagent – byggd för att hantera dina webbplatser och tjänster via en enkel chatt. Den utför över 500 åtgärder på administratörsnivå, från att migrera webbplatser och skapa säkerhetskopior till att hantera DNS-poster och kontrollera serverhälsa. Läs mer om Kodee.
Vilka Hostinger-produkter stöder Kodee?
Kodee fungerar över hela Hostinger-ekosystemet – webbhotell, WordPress, VPS, Hemsidesbyggare, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domäner och betalningar. Oavsett vad du hanterar finns Kodee där för att hjälpa dig.
Kan Kodee faktiskt göra ändringar i mitt konto, eller svarar det bara på frågor?
Båda – men det som skiljer Kodee från mängden är att det vidtar åtgärder. Istället för att hänvisa dig till ett hjälpdokument ansluter Kodee domäner, uppdaterar DNS-inställningar, installerar plugins och mer, direkt i ditt konto.
Är Kodee tillgängligt på mobilen?
Ja. Kodee är tillgängligt var du än använder Hostinger – inklusive på mobilen och till och med WhatsApp – så omedelbar hjälp är alltid ett meddelande bort, var du än arbetar.
Vad händer om Kodee inte kan lösa mitt problem?
Kodee hanterar 85 % av supportinteraktionerna oberoende. För allt utanför sitt omfång kopplar det dig till en mänsklig specialist så att du aldrig står utan en lösning.