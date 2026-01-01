Verzamel direct abonnees
Voeg aanmeldformulieren toe aan je WordPress-site en begin direct met het verzamelen van e-mails. Geen code, geen extra tools — gewoon publiceren en je lijst laten groeien.
Maak e-mails snel met AI
Zet je content om in professionele e-mails met behulp van AI-gestuurde sjablonen. Kies een lay-out, pas deze aan en verstuur in minuten in plaats van uren.
Leer van elke e-mail
Houd openingen, klikken en betrokkenheid bij voor elke e-mail die je verstuurt. Ontdek wat wel en niet werkt en gebruik die inzichten om je volgende campagne te verbeteren.
Instellen in enkele minuten
Installeer de gratis plugin
Koppel met één klik
Voeg formulieren toe en verzamel abonnees
Verstuur je eerste campagne
Alles wat je nodig hebt om WordPress e-mailmarketing uit te voeren
AI-gestuurde e-mailcreatie
Abonneecollectie
Automatische contactsynchronisatie
Ingebouwde afleverbaarheid
Campagneverzending
Analyses en inzichten
“Met Hostinger Reach verzamel, segmenteer en verstuur ik leads – zonder te jongleren tussen verschillende tools. <b>Alles op één plek.</b>”
“Was al fan van de hosting van Hostinger, maar Reach verraste me nog meer. De AI bespaart me zoveel tijd — ik hoef niet helemaal opnieuw te beginnen. Het is ook ongelooflijk eenvoudig om mijn doelgroep te segmenteren. Ik raad het ten zeerste aan.”
“Met Reach kan ik nieuwsbrieven versturen en een privéclub opbouwen met mensen die oprecht in mijn kunst geïnteresseerd zijn – het voelt veel persoonlijker dan sociale media.”
WordPress e-mailmarketing FAQ's
Wat is de Hostinger Reach WordPress-plugin?
Het is een gratis plug-in die je WordPress-site verbindt met Hostinger Reach. Gebruik het om abonnees te verzamelen en contacten automatisch te synchroniseren — beheer vervolgens campagnes, schrijf e-mails met AI en breid je lijst uit vanaf het Reach-platform.
Heb ik technische of marketingervaring nodig om het te gebruiken?
Nee. De plugin werkt direct, en Reach biedt sjablonen, AI-tools en een eenvoudig dashboard om je snel op weg te helpen.
Hoe lang duurt het om alles in te stellen?
Slechts een paar minuten. Installeer de plugin, verbind deze met één klik en begin meteen met het verzamelen van abonnees.
Is de plugin gratis te gebruiken?
Ja. De WordPress-plugin is gratis te installeren, en je kunt beginnen met een gratis Reach plan zonder creditcard.
Kan ik het gebruiken met mijn bestaande WordPress formulieren?
Ja. De plug-in werkt met populaire formulierbouwers zoals WPForms, Contact Form 7, Elementor en WooCommerce.
Zal het jouw WordPress-site vertragen?
Nee. De plug-in is lichtgewicht en draait op de achtergrond zonder de siteprestaties te beïnvloeden.
Wat maakt de Hostinger Reach plug-in anders?
De meeste e-mailtools laten je contacten handmatig importeren en helemaal opnieuw beginnen. Reach maakt met één klik verbinding met WordPress, synchroniseert abonnees automatisch en schrijft e-mails met AI — zodat je binnen enkele minuten kunt beginnen met verzenden.
Wat voor soort ondersteuning krijg ik?
Je krijgt 24/7 ondersteuning van het expertteam van Hostinger, zelfs met het gratis plan.