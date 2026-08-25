Brevo vs. Hostinger Reach

¿Buscas una alternativa de Brevo? Hostinger Reach es el email marketing construido para pequeñas empresas y creadores. Compara ambas herramientas lado a lado y encuentra la forma más sencilla de llegar a más clientes.
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¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Construimos Reach para propietarios de pequeñas empresas ocupados, no para equipos de marketing. Sin configuración torpe, sin menús dispersos, sin curva de aprendizaje. Simplemente cree, envíe y realice un seguimiento de los correos electrónicos profesionales de la marca con facilidad.

Lanza campañas en minutos

Describe lo que quieres decir y Reach redacta la copia, el diseño y la audiencia por ti. Edita, envía y nunca más te enfrentes a una página en blanco.

Aterriza en la bandeja de entrada cada vez

Con los servidores de nombres Hostinger, Reach configura su autenticación y comprueba si hay riesgo de spam y errores en cada campaña antes de que salga.

Todo en un solo panel

Ejecute su sitio web, dominio, correo electrónico empresarial y campañas desde una cuenta Hostinger, sin herramientas adicionales para conectarse o administrar.

Comparación de características

Así es como Brevo y Hostinger Reach se comparan a través de las características que más importan para el email marketing de pequeñas empresas.
Hostinger Reach
Brevo

Configuración amigable para principiantes

Yes
Más que aprender

Todo en un tablero

Yes
No

Importación de contactos CSV

Yes
Yes

Redacción de emails

Yes
Solo copia

Generación de imágenes AI

Yes
No

Un clic de control de calidad

Yes
No

Plantillas de email

Reach crea emails de marca para ti
Más de 50 plantillas

Editor de arrastrar y soltar

Yes
Yes

Estilo automático de marca

Yes
Yes

Formularios de inscripción GDPR

Yes
Yes

10 más plugins de formularios WordPress

Yes
Limitado

Sincronización de registro de constructor de IA

Yes
No

Segmentación de IA

Yes
Plan superior solamente

Autenticación automática de correo electrónico

Yes
Configuración manual

Tiempo de envío inteligente

Yes
En planes superiores

Limpieza de lista de un clic

Yes
No

Análisis en tiempo real

Yes
Yes

Integración de ChatGPT y Claude

MCP próximamente
No

Campañas de WhatsApp

MUY PRONTO
Yes

SMS y web push

Email enfocado
Yes

Correo electrónico transaccional

Aún no
Yes

Construido en CRM

Aún no
Yes

Pruebas A/B

Aún no
Yes

Flujos de bienvenida y seguimiento

Yes
Yes

Carrito y correos electrónicos de post compra

Yes
Yes
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*Fecha de comparación: August 25, 2026.

Cuándo Brevo podría ser el más adecuado
Brevo es una opción fuerte si el correo electrónico es una parte de una mezcla más grande con SMS, empuje web y un CRM. Reach es para cualquiera que quiera correo electrónico en el mismo lugar que el resto de su negocio. Se encuentra junto a su sitio, dominio y tienda en Hostinger, por lo que todo funciona junto desde el primer día. Y cuando necesita una campaña, su IA le ayuda a redactar una rápidamente, por lo que nunca se queda estancado en una página en blanco.

Creado para el email marketing de pequeñas empresas

Integraciones de terceros

Importa contactos por CSV y captura registros desde los plugins de formularios de WordPress que ya uses, además de tu sitio AI Builder. Tu lista crece por sí sola.

Recuperar ventas perdidas

Configura el carrito abandonado y los correos electrónicos posteriores a la compra una vez, y Reach los envía automáticamente, recuperando las ventas perdidas.

Rastrea lo que funciona

Sigue las aperturas, los clics y la interacción en tiempo real, con informes claros que muestran qué enviar a continuación y dónde puedes mejorar los resultados.

¿Cuantos suscriptores tienes?

Envía campañas en el momento perfecto
Deja que la función Envío inteligente elija el mejor momento en función de aperturas anteriores
Proyecta una imagen profesional en tus emails
Cambia entre los editores de IA, arrastrar y soltar, y HTML
Mejora cada envío antes de que salga
Consigue asuntos con IA ilimitados y comprobaciones de spam antes de enviar
Descubre qué enviar a continuación
Recibe ideas de campaña semanales adaptadas a tu nicho y la temporada
Emails de bienvenida y secuencias
Saluda a los nuevos usuarios y mantén el contacto durante días o semanas
Recupera a los clientes
Recupera carritos abandonados y haz un seguimiento automático después de cada compra

Número de destinatarios

0-500
Más vendido

24 meses

3 500 emails/mes
-72%
MXN114.99
MXN31.99/mes
Oferta combinada
Crea tu web y haz crecer tu público+ MXN 42.99/mes. Dominio y 2 buzones gratis durante 1 año

12 meses

MXN38.99/mes

1 mes

MXN114.99/mes

Facturación cada 2 años

Cancela cuando quieras

Los precios no incluyen impuestos

¿No sabes qué elegir?Prueba gratis · 100 destinatarios/mes, acceso limitado a funciones · MXN 16.99/mes después

Empezar gratis

Facturación cada 2 años

Cancela cuando quieras

Los precios no incluyen impuestos

Únete a millones de clientes satisfechos

"Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar."

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Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

"Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club privado de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales."

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Kim Keogh Creates

Ilustradora / Creativa integral

"Ya me encantaba el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió aún más. La IA me ahorra muchísimo tiempo y no tengo que empezar desde cero. Además, segmentar mi público es muy fácil. Lo recomiendo sin duda."

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Anthony O Connell

Propietario de negocio

Preguntas frecuentes sobre Brevo vs Hostinger Reach

Sí, si tu enfoque es el correo electrónico. Reach ayuda a las pequeñas empresas a crear y enviar campañas profesionales rápidamente, sin un equipo de marketing. Brevo es el más adecuado si también necesitas SMS, WhatsApp, o un CRM incorporado.
Exporta tus contactos de Brevo como un archivo CSV, luego impórtalos en Reach en unos pocos clics y comienza a enviarlos de inmediato.
No. Reach solo restringe las cuentas por comportamiento spam, como phishing, estafas, contenido ilegal o listas de contactos compradas. Si envías un correo electrónico a personas que eligieron saber de ti, tu cuenta está segura, y el soporte de chat en vivo 24/7 está allí siempre que lo necesites.
El alcance incluye flujos de bienvenida y seguimiento, además de carrito abandonado y correos electrónicos posteriores a la compra para tiendas en WooCommerce y Hostinger eCommerce.
Puedes comenzar con una prueba gratuita. Reach funciona mejor dentro del ecosistema Hostinger. Y algunas características, como la autenticación automática de correo electrónico, necesitan que tu dominio utilice servidores de nombres Hostinger.

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