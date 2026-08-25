ActiveCampaign vs. Alcance del Anfitrión
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Reach es fácil de ejecutar, justo para pagar, fácil de comenzar
Sin curva de aprendizaje
Paga por quien envías
Empieza gratis, crece cuando estés listo
Comparación de características
*Fecha de comparación: August 25, 2026.
Creado para el email marketing de pequeñas empresas
Integraciones de terceros
Recuperar ventas perdidas
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Facturación cada 2 años
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Los precios no incluyen impuestos
Facturación cada 2 años
Cancela cuando quieras
Los precios no incluyen impuestos
Únete a millones de clientes satisfechos
"Con Hostinger Reach, capto clientes potenciales, segmento y envío sin cambiar de herramientas. Tengo todo en un mismo lugar."
"Reach tiene un gran potencial. Puedo enviar newsletters informativas y crear un club privado de personas interesadas de verdad en mi arte. Es mucho más personal que las redes sociales."
"Ya me encantaba el hosting de Hostinger, pero Reach me sorprendió aún más. La IA me ahorra muchísimo tiempo y no tengo que empezar desde cero. Además, segmentar mi público es muy fácil. Lo recomiendo sin duda."