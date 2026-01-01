SABnzbd es el descargador Usenet de código abierto líder, que automatiza todo el proceso desde el archivo NZB hasta el archivo final: descarga paralela desde múltiples servidores, verificación de integridad PAR2, reparación automática y extracción de archivos, todo sin pasos manuales. Ha sido la columna vertebral de los flujos de trabajo de automatización de medios durante más de una década.

Alojar SABnzbd en un VPS proporciona disponibilidad 24/7 para el monitoreo de RSS y las colas de descarga sin necesidad de mantener una computadora doméstica encendida. El ancho de banda del centro de datos a menudo supera las velocidades residenciales, y las descargas llegan al almacenamiento del VPS para su posterior transmisión o recuperación a través de Sonarr, Radarr y el ecosistema más amplio de automatización de medios.